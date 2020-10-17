Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ermenistan savaş suçu işliyor"
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ermenistan savaş suçu işliyor"

17.10.2020 09:55 | Son Güncelleme: 17.10.2020 09:58
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın savaş suçu işlemeye ve sivilleri katletmeye devam ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın savaş suçu işlemeye ve sivilleri katletmeye devam ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın çoluk çocuk demeden masum insanları öldürdüğünü kaydederek, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan'ın daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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