Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Malezya, Somali ve Tacikistan'dan mevkidaşlarıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Malezya, Somali ve Tacikistan'dan mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Malezya, Somali ve Tacikistan'dan mevkidaşlarıyla görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Somali Dışişleri Bakanı Muhammed Abdirizak Mohamud ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Somali Dışişleri Bakanı Muhammed Abdirizak Mohamud ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Malezya, Somali ve Tacikistan Dışişleri Bakanlarıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini" açıkladı.

Antalya Diplomasi Forumu yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Malezya, Somali ve Tacikistan'dan mevkidaşlarıyla görüştü - Haberler
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