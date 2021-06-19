Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Malezya, Somali ve Tacikistan'dan mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Somali Dışişleri Bakanı Muhammed Abdirizak Mohamud ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi.