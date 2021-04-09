Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Teknoloji
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) tercih işlemleri başladı.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) tercih işlemleri başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2020-DUS tercih işlemleri 15 Nisan saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar tercihlerini bireysel olarak bugün saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek.

Adaylar, 2020-DUS Başvuru Kılavuzu'ndaki ilke ve kurallara göre tercihlerine yerleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Ajda Pekkan Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Ümit Öztürk Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 10:59:10. #1.15#
title