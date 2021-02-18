Dinamo Kiev taraftarı Avrupa maçında Lucescu'ya pankart açarak tepki gösterdi

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Dinamo Kiev taraftarlarının Mircea Lucescu'ya tepkileri devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçta "Dinamo Kiev'in utancı defol Lucescu" pankartı açıldı.

Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev'de ultras taraftar grubunun teknik direktör Mircea Lucescu'ya sezon başından bu yana tepkisi sürüyor.

Hatırlanacağı üzere Dinamo Kiev ile anlaştıktan sonra ultras taraftar grubu, "Sonuçlardan bağımsız bir şekilde Lucescu'yu bu takımda görmek istemiyoruz." şeklinde yürüyüş yaparak, birçok defa Rumen teknik adama yönelik protestolar düzenlemişti.

Lucescu'nun uzun yıllar Shakhtar Donetsk'te çalışmış olması başta olmak üzere birçok sebepten ötürü Rumen teknik adamı takımın başında görmek istemeyen Dinamo Kiev taraftarları, Club Brugge maçında "Defol Lucescu Dinamo'nun utancı Surkis" pankartını açtı.

TAKIM LİGDE LİDER VE SÜPER KUPA KAZANDI

Öte yandan Dinamo Kiev, Ukrayna Ligi'nde 14. hafta sonunda 33 puanla lider konumda bulunuyor. Ezei rakibi Shakhtar Donetsk'in ise 1 maç eksiğiyle 27 puanı bulunuyor. Ayrıca bu sezon Dinamo Kiev, Ukrayna Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Shakhtar Donetsk'i mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hatırlanacağı üzere sezon başında Lucescu'nun göreve gelmesiyle Dinamo Kiev taraftar grubu ultras, "Bu kulüp hakkında defalarca yanlış konuştun. Sonuçlar ne olsun seni burada istemiyoruz Lucescu" şeklinde tepki gösterip yürüyüş düzenlemişti. O dönem başkan Surkis ile ultras taraftar grubu arasında da gerginlik yaşanmış ve Surkis, "Yılda 30 milyon dolar verin. Benim kadar bu kulübe para veren birini bulun, sonra hoca getirin ve kulübü idare edin. Ben çekileceğim. Dışarıdan konuşmak kolay!" demişti.