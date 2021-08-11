SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi
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SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldiHüsnü Ümit AVCI / SİVAS (DHA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi, Sivas'a geldi.

SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS (DHA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi, Sivas'a geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında yarın Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi, özel uçakla Sivas'a geldi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Takım akşam saatlerinde Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. Demir Grup Sivasspor ile Dinamo Batum takımı yarın saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Sivasspor, avantajlı durumda bulunuyor.

SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi
SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi
SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi
SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi
SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi
SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi
SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi
SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi
SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi
SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi
SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi
SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi
SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi
SPOR Dinamo Batumi, Sivas'a geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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