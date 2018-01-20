Dika'dan 40 Milyan Lira Hibe Desteği

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 2018 yılı mali destek programı bilgilendirme ve eğitim toplantısını Mardin'de gerçekleştirdi. Programın, TRC3 Bölgesinde yer alan Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerini kapsadığını belirten DİKA Genel Sekreti Yılmaz Altındağ, 2018 yılı mali destek programları çerçevesinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak 'Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi' ve 'Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi' amacıyla mali destek programları kapsamında toplamda 40 milyon TL tutarında hibe desteğinin çıktığını söyledi.

DİKA, 2018 yılı mali destek programı bilgilendirme ve eğitim toplantılarından birini de Mardin'de gerçekleştirdi. DİKA salonunda gerçekleşen toplantıya Genel Sekreter Yılmaz Altındağ, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ve çok sayıda girişimci katıldı. DİKA Genel Sekreteri Altındağ, "Bu yıl Mardin olmak üzere diğer illere de bu destekler hayırlara vesile olur. İki programla yola çıkılacak. Bu programların tümü kamuya dönük. Burada devletimizin inanılmaz yatırımları var. Ajansımızın iki projesi de kamu yatırımlarının daha çok görünür sağlayabilmek. Bu noktada projelere destek vermek babında maksimum 2 milyon bir destek var. Burada temel husus şu, ajans ilk defa bürokratik çalışmaları biraz erteledi. Bundan sonraki süreçte ajans sizin projenizle beraber olacak, gerekirse kurul üyesi onay gelirse destek verecek. Özellikle proje noktalarında, proje ofislerinizin arkadaşları mutlaka bizimle beraber eğitime tabi tutulacak. Çünkü burada temel sorun şu, mali desteklerde ajansın direk müdahalesi olamıyor. Bazı denetimsel durumlar var neticede. Özellikle belediyemizin, üniversitelerimizin, kaymakamlıklarımızın ve diğer kamu kurumlarımızın tamamının projelerinin hazır olması gerekiyor. Ajansın buradakilerle işini birebir kişilerle yapması gerekiyor" dedi. - MARDİN