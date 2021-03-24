Turkcell'e siber güvenlik alanında 3 uluslararası ödül
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Turkcell'e siber güvenlik alanında 3 uluslararası ödül

24.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:07
Turkcell'e siber güvenlik alanında 3 uluslararası ödül

Turkcell'in dijital güvenlik alanındaki ürünleri, siber güvenlik konusunda önde gelen uluslararası organizasyonlardan Cybersecurity Excellence Awards'ta (Siber Güvenlik Mükemmellik Ödülleri) 3 ödül birden kazandı.

Turkcell'in dijital güvenlik alanındaki ürünleri, siber güvenlik konusunda önde gelen uluslararası organizasyonlardan Cybersecurity Excellence Awards'ta (Siber Güvenlik Mükemmellik Ödülleri) 3 ödül birden kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen siber güvenlik uzmanlarının yer aldığı jüri tarafından belirlenen ödüllerde Turkcell, Dijital Güvenlik Servisi, Anti-Phishing (Oltalama Engeleme) ve Anti-Malware (Zararlı Yazılım Engelleme) kategorilerinde birinci oldu.

Turkcell siber güvenlik uzmanlarının geliştirdiği servis dışı bırakma (DDoS) Saldırı Simülasyonu olan PayDOS yazılımı ise Breach and Attack Simulation (İhlal ve Saldırı Simülasyonu) kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Turkcell'in müşterilerine interneti daha güvenli şekilde kullanabilmeleri için sunduğu Dijital Güvenlik Servisi, e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri, uygulama ve servislerde kullanılan şifrelere yönelik sızıntı taraması yaparak, kullanıcıları geçmişteki şifre sızıntıları konusunda bilgilendirirken yeni şifre ele geçirme girişimlerinde de SMS ve e-posta ile uyarıyor.

Turkcell siber güvenlik uzmanları tarafından geliştirilen PayDOS yazılımı, en sık karşılaşılan DDoS saldırılarına karşı şirketlerin kendi koruma teknolojilerini test ederek, saldırılara karşı hazırlıklı olmalarını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde evlerinde kalan müşterilerimizin online olarak geçirdikleri sürelerde büyük artış yaşandı. Bu artış, siber güvenlik konusundaki risklerin de aynı oranda büyümesine neden oluyor. Dijital Güvenlik Servisimizle bu riskleri minimuma indirecek çözümler sunuyoruz. Siber Güvenlik Uzmanlarımız tarafından geliştirilen yerli çözümlerimizin uluslararası alanda böylesine önemli ödüller kazanmasını, geldiğimiz noktayı göstermesi açısından son derece değerli ve anlamlı buluyoruz. Önümüzdeki dönemde de bireysel ve kurumsal müşterilerimize daha güvenli bir internet deneyimi yaşatmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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