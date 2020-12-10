Didim'de hırsızlara geçit yok

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri iki ayrı hırsızlık olayının faillerini yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri ilçede meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayını aydınlattı. İlk olarak Atatürk bulvarı üzerindeki bir işyerine giren hırsız işyerindeki bahşiş kutusunda paraları alarak gözden kayboldu.

İkinci olayda ise Altınkum Mahallesindeki bir eve giren hırsızlar evdeki televizyonu çalarak ortadan kayboldu. Olaylarla ilgili parmak izinden yola çıkan Asayiş grup amirliği ekipleri ilk olayı gerçekleştiren ve ikinci olayda da şüpheli olarak tespiti yapılan U.Ü ile S.S adlı şahısları yakaladı. Yapılan sorgulamalarında U.Ü. isimli şahsın "Konut dokunulmazlığı ihlal etme" suçundan, S.S. isimli şahsın ise "kayıp şahıs" olarak arandıkları tespit edildi.

Olayda çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken iki şüphelinin adli tahkikatının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı