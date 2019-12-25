DHA YURT BÜLTENİ - 8

25.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:23

Diyarbakır'da 200 kilo EYP ele geçirildi, 22 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Diyarbakır'da güvenlik güçlerinin PKK 'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyonda, 200 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ile mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı tespit edilen 22 sığınak kullanılmaz hale getirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak ve barınakların bulunup imha edilmesi, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantının ortaya çıkarılması amacıyla Silvan, Kulp ve Lice ilçelerinin kırsal alanlarında 'Kıran-11' operasyonu kapsamında 23 Aralık Pazartesi günü başlatılan operasyon tamamlandı. 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca-02' adı verilen operasyonda Silvan ilçesine bağlı Dağcılar köyü kırsalında yol kenarında, kayaların arasına üzeri çalılar ile kapatılarak gizlenmiş, birbirine elektrik kablosu ile irtibatlandırılmış, 200 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış çekme düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlerce kullanılan 3 kış sığınağı ve 19 doğal mağara tespit edildi. Sığınak ve mağaralarda yapılan aramada 2 el bombası, 59 Kalaşnikof mermisi, 2 şarjör, 3 el telsizi, el yapımı patlayıcıda kullanılan telsize bağlı el yapımı elektronik devre, ateşleme düzeneği, 5 elektrikli fünye, 35 metre elektrik kablosu, 10 metre bakır tel, 1 ton gıda malzemesi, çok sayıda giyim malzemesi, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

Görüntü Dökümü-------------Operasyonun başlaması-Jandarmanın roketle atış etmesi-Sığınağın içerisi-Ele geçirilen malzemeler-Malzemelerin imha edilmesi-Genel ve detay görüntüler

HABER: Rihan ALP/DİYARBAKIR,

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Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı

SİİRT ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman temin eden ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, Siirt ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya erzak ve malzeme temin ettikleri, örgüte finansman destek sağladıkları, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt mensuplarıyla görüştükleri tespit edilen 20 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 cep telefonu,13 sim kart, 1 CD, 4 hafıza kartı, 6 av tüfeği, 6 bilgisayar, 16 örgütsel içerikli mektup, 14 örgütsel içerikli fotoğraf, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile örgütsel dokumanlar ve şifreli notlar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü---------Ekiplerin operasyon hazırlığı-Operasyonun düzenlediği bölgede drone görüntüler-Ekiplerin adreslere düzenlediği operasyon anı-Evlerde yapılan aramalar-Şüphelilerin gözaltına alınması-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Yücel DURAK-Kamera: SİİRT,

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Uzungöl'de fırtına etkili oldu

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de fırtınanın etkisiyle oturma bankları ve trafik işaret levhaları devrildi, bazı iş yerlerinin tabelaları yerinden söküldü.Doğu Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de fırtınanın etkisiyle oturma bankları ve trafik işaret levhaları devrildi, bazı iş yerlerinin tabelaları yerinden söküldü. Rüzgarın etkisiyle elektrik nakil hatları devrildi, bölgede elektrik kesildi. Belediye ekipleri devrilen tabela ve bankları kaldırmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü-------------Uzungölden detaylar-Rüzgardan yırtılan bayrak-Yan yatan Bank-işyerlerinin yere düşen tabelaları-Muhabir Anonsu(Arzu ERBAŞ)

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE-Arzu ERBAŞ TRABZON-DHA

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Şırnak'ta iki beldede başlık parası kaldırıldı - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldelerinde, başlık parası kaldırıldı. Alınan kararla bundan sonra geline sadece 35 bin liralık altın takılacak. Kurala uymayanın ise düğününe gidilmeyecek.Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldelerinde düğünlerde oluşan israfın önüne geçmek için 4 maddelik karar alındı. Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat ve Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek ile kanaat önderleri, imamlar ve muhtarlar bir araya gelerek, alınan kararlara imza attı. Kararlar arasında en dikkat çeken ise, 2 belde de yüzyıllardır devam eden başlık parası geleneğinin kaldırılması oldu. Damadın geline aldığı 100-150 bin lira değerindeki altın miktarı ise 35 bin liraya düşürüldü. Yine damat ailesi tarafından geline alınan ve 15 ile 20 bin liraya mal olan, içinde çeyizlik eşyalar bulunan bavul geleneğine de son verildi.Şenoba ve Hilal beldelerinin aldığı kararın ardından çevredeki Uzungeçit beldesi ile Gülyazı, Ortabağ, Taşdelen, Dağdibi, Ortasu ve Yemişli köylerinde de aynı kararlar alındı.Karara uymayanların kız isteme, nişan ve düğün merasimlerine katılım sağlanmayacak.'KADIN KARDEŞLERİMİZ PARA İLE SATIN ALINAMAZ'Başlık parası geleneği sorunun yüzyıllardır devam ettiğini belirten Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, "Bu sorun yıllardır, yüzyıllardır Doğu ve Güneydoğu'da var. Kadın kardeşlerimiz para ile satın alınamaz. Bu başlık parası ve altın alma adeti gençlerimizi zor durumda bırakıyor. Binlerce gencimiz var evlenmek istiyor. Ama evlenme imkanları bulunmuyor. Evlenme imkanı bulunanlar ya kredi çekiyor ya da borç alıyor. Bu şekilde evleniyorlar. Aile büyükleri, kanaat önderleri ile toplantı yaptık. Bu kararı oy birliği ile aldık. Bundan sonra başlık parası olmayacak. Geline takılacak altının değeri de 35 bin TL'yi geçmeyecek. Bu kararı halkımız için yararlı gördük. Bundan sonra gençlerimiz evlenebilecek. Ben bu kararın sadece Şenoba ile sınırlı kalmasını istemiyorum. Çünkü geleceğimiz gençlerimiz ve kız kardeşlerimize bağlıdır. Bu insanları mağdur etmemiz lazım. Destek olmamız lazım. Yıllardır yanlış olan bu karardan herkesin geri dönmesi lazım. Tüm bölge bu kararı alırsa halkın mağduriyeti bitecek" dedi.KARARA UYMAYANLARIN DÜĞÜNÜNE KATILMAYACAKLARHilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek de belediye başkanları, kanaat önderleri ve muhtarlarla yaptıkları toplantını alınan kararlara uymayanların düğünlerine katılımın sağlanmayacağını söyledi. Benek, "Bu karar gençlerimiz ve kızlarımız sevindirdi. Bu kararın dışına çıkan her kim olursa olsun kız istemesine, düğününe kesinlikle katılmayacağız. Kız istemeye gittiğimizde artık pazarlık usulü eski kafayla gitmiyoruz. Alınan karar belli" diye konuştu. Bekar olan 27 yaşındaki Abdurrahman Beğenir, kararın ardından birçok gencin artık rahatlıkla evlenebileceğini belirterek, "Bu karar daha önce alınmalıydı. Büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bir çok genç yaşı gelmiş olmasına rağmen maddiyat yüzünden evlenemiyorduö dedi.KADINLARDAN KARARA DESTEKHilal beldesi sakinlerinden Berfin Benek de şunları söyledi: "Çok doğru bir karar. Daha önceden alınması gerekiyordu. Daha önce evlenenler maddi manevi çok zor duruma düştüler. Gereksiz şeyler isteniliyordu. İsteme sırasında bavul isteniliyordu. Ben baştan beri bu tür şeylere karşıydım. Evlendikten sonra imkanlar doğrultusunda bu tür şeylerin alınması daha doğru. Gereksiz masrafların kaldırılmasına çok sevindim.ö

Görüntü Dökümü-------------Şenoba ve Hilal Beldelerinden detay-Sokaklardan detay-Belediye Başkanları ve vatandaşlarla Röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ULUDERE,(Şırnak),

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Kaynak: DHA