DHA YURT BÜLTENİ - 7 Van'da bir mahalle daha karantina altına alındıVAN'ın Gürpınar İlçesi'na bağlı Taşdöndüren Mahallesi'nde bir kişinin koronvirüs testinin pozitif çıkması üzerine mahallede tarama çalışması başlatıldı.

Van'da bir mahalle daha karantina altına alındı

VAN'ın Gürpınar İlçesi'na bağlı Taşdöndüren Mahallesi'nde bir kişinin koronvirüs testinin pozitif çıkması üzerine mahallede tarama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonunda bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıkınca mahalle karantina altına alındı. Jandarma ekipleri mahalleye giden yolu trafiğe kapatarak önlem aldı.

Van'ın Edremit ilçesinin Eminpaşa Mahallesi'nde kalp krizi sonucu vefat eden yakınlarının 9 Mayıs günü defin işlemlerine katılan Erdemir ailesinden 3 kişi yaşadıkları Gürpınar ilçesi Taşdöndüren Mahallesi'ne döndü. 17 Mayıs günü ise aynı aileden aynı ikamette oturan Erdemir ailesinden 1 kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuran kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca mahallede sağlık ekipleri tarafından tarama ve testler yapıldı. Yaılan çalışmalar kapsamında 1 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı.

JANDARMA EKİPLERİ GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATTIBunun üzerine Gürpınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 40 hane ve 300 nüfuslu Taşdöndüren Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldı. Karantina altına alınan Gürpınar İlçesi'ne bağlı Taşdöndüren Mahallesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri mahalleye giden yolu trafiğe kapatarak giriş çıkışlara izin vermiyor. Sağlık ekilerinin de mahalledeki çalışmaları sürüyor. Aynı taziyede il dışından gelen koronavirüslü bir kişi cenaze evinde 12 kişiye virüsü bulaştırmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Karantinaya alınan Taşdöndüren Mahallesi tabelasından detaylar-Taşdöndüren Mahallesinden detaylar -Jandarma ekiplerinin mahalle girişinde yolu kapatması-Jandarma ekiplerinden detaylar -Muhabir anonsu -Mahalledeki evlerden detaylar

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

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'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (3)

ÇAY İŞÇİLERİ GELİYORDoğu Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde yapılan çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılmasıyla Gürcistan ve Azerbaycan'dan 40 bin dolayında işçi, bölgeye gelemedi. Oluşan çay işçisi açığı için Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı alanlarda çalışan işçiler bölgeye gelmeye başladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere diğer bölgelerden gelen işçiler, çay hasadında çalışmaya başladı. Gelen çay işçileri arasında, 2 yıl önce Türkiye'ye gelen ve bir lokantada garson olarak çalışan Özbekistanlı işçiler de yer aldı. Salgın nedeniyle çalıştıkları işyerinin kapanması nedeniyle işsiz kaldıklarını belirten Özbek işçiler, çay hasadında çalışıp, gelir elde etmek istediklerini söyledi. Kamyon kasasında, Rize-Trabzon il sınırına gelen Özbek işçiler, sağlık ve kimlik kontrollerin ardından kentte girişlerine izin verildi.TAAHHÜTNAME İMZALATTIRILIYORBüyükşehirlerden seyahat izni alıp, memleketlerine çay hasadı için gelen üreticilere, 14 maddelik taahhütname imzalattırılıyor. Taahhütnamede; il dışından gelenlerin, 14 gün boyunca izolasyon işlemine tabii tutulacağı belirtiliyor. 30 gün süresince bölgeden ayrılmayacakları bildirilen üreticilere 7 gün evde kalma zorunluluk şartı da getiriliyor. 7 gün sonunda aileden bir kişi ihtiyaçları karşılamak için evden dışarı çıkabilecek. Test sonucu negatif çıkan aile bireyleri ise 7'inci günün sonunda çay bahçelerine girip, hasat yapabilecek. Testi pozitif çıkanlar ise tüm aile fertleriyle birlikte karantinaya alınarak, tedavilerine başlanacak. Bu kişilerin çayları ise, muhtarlık ve ziraat odaları organizasyonuyla toplattırılacak. 14 günün sonunda, testi negatif çıkan kişiler, normal hayata dönecek. Çay üreticilerine 14 gün boyunca bayram dahil, ziyaretçi kabul etmeyeceği ve hiç kimseyi de ziyarete gitmeyeceği de bildiriliyor. Çocuklarının da dışarıya çıkıp akranlarıyla oyun oynamalarına izin verilmemesi de taahhütnamede yer alıyor.Taahhütnamede ayrıca, üreticilerin ÇAYKUR'un açıkladığı 44 maddelik acil eylem planına da uymaları hatırlatılıyor. Tüm bu tedbir ve kurallara uymayanlara da, cezai işlem uygulanacağı belirtiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDrone görüntüleriÖzbek işçilerden görüntülerYolda denetim ve kontrollerDetaylar

HABER KAMERA: Muhammet KAÇAR-Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE,

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Polis maske takma zorunluluğu denetimlerini sürdürüyor

KOCAELİ İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla maske takma zorunluluğu bugün başladı. Polis ekipleri dışarı çıkan kişilerin maske takıp takmadığı konusunda denetimler yaptı.Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, koronavirüs salgınıyla mücadeleye önemli katkı sağlayacağı düşünülerek Kocaeli kent genelinde maske kullanımı zorunlu hale getirdi. Yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanacak olan karar için, polis ekipleri kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarında denetimlerini sürdürdü. 186 ekiple denetimlerine devam eden polis, dışarıya çıkan kişilere maske takma konusunda uyarılarda bulundu. Karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polis ekiplerinin denetimleri-Dışarıya çıkan kişilerden görüntü-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Bursa'da bayram alışverişi yoğunluğu

Bursa'da, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çarşı ve caddelerde yoğunluk yaşandı. Bayram alışverişine çıkan bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.Bursa'da, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından, cadde ve sokaklar hareketlendi. 0-14 yaş grubundaki çocuklara saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmesiyle de özellikle çocuklarıyla bayram alışverişi yapmak isteyen aileler yoğunluk oluşturdu. Çocuklar ve aileleri, 11.00'den itibaren cadde ve sokaklara akın etti. Bazı aileler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi özellikle Bursa Kapalı Çarşı'da çocuklarıyla birlikte alışveriş yaptı. Çarşıdaki bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Anons-Çarşı ve Pazar detayları-Esnaf detayları-Röportajlar

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Şekercilerde bayram yoğunluğu

KAYSERİ'de, Ramazan Bayramı öncesi şekercilerde yoğunluk yaşandı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün evlerinden çıkan vatandaşlar, Cami Kebir Mahallesindeki şekercilere akın etti. Ramazan Bayramı öncesi, şekercilerde yoğunluk yaşandı. Şeker satışı yapan Yavuz Çarşıbaşı, "Cumhurbaşkanımız Ramazan Bayramını da kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının olacağını söyledi. Ancak, bayram geleneğini evinde ailesi ile yaşamak isteyen vatandaşlar yarım kilo da olsa evlerine şeker alıyorlar. Geçtiğimiz yılla kıyaslanmayacak şekilde satışlarımızda düşüş var. Bu da koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerden kaynaklıdır. Her şeye rağmen vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinden itibaren şeker, lokum, kolonya ve kahve alışverişini yapmak için geliyorlar. Maskesi müşteri almamız söz konusu değil. Sosyal mesafeye şekilde alışveriş imkanı sunuyoruz. Bu yıl yurt dışından kaynaklı olan ham madde nedeniyle şeker fiyatlarımızda yüzde 10 artış söz konusu oldu" dedi.

Kaynak: DHA