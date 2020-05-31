DHA YURT BÜLTENİ-6 Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandıERZURUM'un Çat ilçesinde kız kaçırma sebebiyle çıkan ve 5 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili aranan 2 kişi yakalandı.

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü çatışmanın 2 zanlısı yakalandı

ERZURUM'un Çat ilçesinde kız kaçırma sebebiyle çıkan ve 5 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili aranan 2 kişi yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Köseler Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 2 yıl önce yaşanan kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Güneş ve Yıldız aileleri 28 Mayıs günü tartıştı. İki aile arasındaki gerilim dün katliamla sonuçlandı. Dün saat 10.30 sıralarında Sıddık Güneş, oğlu Sinan Güneş, kardeşi Hasan Güneş ve yeğeni Baki Güneş ile birlikte kendilerine ait traktör ile tarlalarına hayvan gübresi dökmeye giderken iki gün önce tartışma yaşadıkları Sıddık Yıldız, çocukları Sedrettin Yıldız, Burhanettin Yıldız ve İrfan Yıldız onları yaya olarak takip etti. Köseler Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan tarlalarında çalışan Güneş ailesi ile Yıldız ailesinin tartışması kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada Sıddık Güneş, Sinan Güneş, Hasan Güneş ve Sedrettin Yıldız olay yerinde Baki Güneş ise hastanede hayatını kaybetti. Tartışmada araya giren Mehmet Etik ise hafif yaralandı.

23 SAAT SONRA YAKALANDILARBölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma 5 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 kişiyi bulmak için kara ve havadan operasyon başlattı. Helikopter destekli aramalarda İrfan Yıldız ve Burhanettin Yıldız, olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi yakınlarında arazide yakalandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişi, Çat İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Bu arada dün Erzurum Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirilen 5 kişiyle ilgili otopsi işleminin de devam ettiği öğrenildi.

DÜNKÜ GÖRÜNTÜLERLE GÜNCEL GÖRÜNTÜLER TAKİP EDİLİYOR

Salih TEKİN/ ERZURUM, -

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Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin dün başlanan yıkım işlemine bugün de devam edildi. İşçilerin yıkım sırasında kaçak eklentileri hilti ile kırdığı görüldü.Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4.6 milyon liraya villa satın aldı. İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, her iki yerin 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti. Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi.Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediyede söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Ancak tebligata rağmen aileden kimse villaya gelmedi, herhangi bir yıkım işlemi de gerçekleştirilmedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapılan incelemeler sonucu Yılmaz Özdil'in komşularının villalarından bazılarının yapı kayıt belgelerini iptal etti. Bu nedenle belediye ekipleri, bu villaları mühürledi. Belediye ekipleri, villalarda inceleme ve ölçüm yapıp, fotoğraf çekti.YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARIÖzdil ailesi yıkımla ilgili herhangi bir çalışma yapmayınca Bodrum Belediyesi Fen İşleri ile Zabıta Müdürlükleri ekipleri villaya geldi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alındı. Çalışmalar yarıda bırakıldı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ardından Bodrum Belediyesi de yıkımın durdurulması yönünde karar veren Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Yıkım kararının yerinde olduğu yönünde savunma verdi. Savunmada, "Uydu fotoğrafları, Çevre Müdürlüğü ve Belediye imar ekiplerimizin yerinde tespitleri sonrasında yıkım kararı aldık" denildi.Bu süreçte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi'nin kararını inceleyen Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili Özdil ailesinin talebi olan yürütmeyi durdurma kararına gerek olmadığına hükmetti. Mahkeme ayrıca, Özdil ailesinin yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma talebini de yerinde görmedi.ÖZDİL'E 380 BİN LİRA CEZABodrum Belediye encümeninin, villanın kaçak bölümleri için yıkım kararının yanı sıra İmar Kanunu'nun 42'nci maddesi çerçevesinde Hülya Özdil'e 380 bin lira idari para cezası kesti.EVDEKİ EŞYALAR BOŞALTILDIÖzdil'in villasının kaçak bölümlerinde bulunan eşyalar, geçen Cuma günü ailenin anlaştığı işçilerce taşındı. Baza, yatak, döşek, sandalye takımı, masa takımı, giysi dolabı, bilgisayar masası, vantilatör gibi bir çok ev eşyası kamyonete yüklenerek götürüldü. Özdil ailesinin villanın kaçak bölümlerinin yıkım işlemini gerçekleştirmek üzere anlaştığı işçiler ise dün sabah, villaya geldi. Baret, maske ve eldiven takan işçiler, daha sonra hilti, kazma, balyoz, çekiç, levye ve kürek ile villaya girdi. Dün saat 17.00'ye kadar süren ve ara verilen müştemilatın yıkım çalışmalarına bugün de devam edildi. İşçilerin müştemilatı hilti ile kırdığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Villadaki yıkım çalışmalarından görüntüHaber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ BODRUM, (Muğla),

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İslahiye'de 120 asker terhis oldu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında terhisi ertelenen 120 asker, bugün kışlalarından ayrılarak ailelerine kavuştu.Milli Savunma Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ertelenen asker terhisleri yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti. İslahiye'de bulunan 106'ncı Topçu ve 2'nci Zırhlı Alayı Komutanlığı'ndan terhis olan 120 asker sosyal mesafe kuralına uyarak tezkerelerini alarak memleketlerine doğru yola çıktı.Teskeresini alan askerlerin bazıları otogara giderken, bazı askerler ise araçlarıyla İslahiye'ye gelen aileleri tarafından kışla çıkışında karşılandı. Kışla çıkışında sevinçle karşılanan askerler ile aileleri hasretle kucaklaştı. Duygulu anların yaşandığı buluşmada terhis olan askerler ve aileleri kışla önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra memleketlerine doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İslahiye Kışla önüKışlada sosyal mesafeli bekleyiş-Ailelerin bekleyişi-Araçların çıkışı-Tezkeresi alıp çıkan askerlerAileleriyle kuçaklaşmalarAileler ve askerler ile röpartajlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Kütahya'daki terhis olan askerler ailelerine kavuştu

KÜTAHYA'da koronavirüse tedbirleri kapsamında bir ay ertelenen terhisler bugün itibariyle başlarken, yüzlerce er gecikmeli de olsa terhis belgelerini alarak ailelerine kavuştu.Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kışlalardan terhisler Milli Savunma Bakanlığı'nın aldığı kararla ertelenmişti. Terhislerin başladığı Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı önünde de heyecanlı bekleyiş yaşandı. Tezkerelerini alan yüzlerce asker, askeriye önünde bekleyen aileleriyle buluştu. Gecikmeli de olsa ailelerine kavuşan askerlerin sevinci yüzlerine yansıdı. Denizli'den Kütahya'ya vatani görevini yapmak için gelen Muhammet Kömürelli, 40 gün geç terhis olmalarına karşın ailelerine kavuştukları için büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Asker arkadaşlarıyla vedalaşanlar, aileleriyle memleketlerine dönmek için yola çıktı. Terhislerde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Askeri önündeki kalabalık-Asker yakınları-Askerlerin çantalarla çıkması-Ailelerle askerlerin buluşması-Muhammed Kömürelli ile röp.-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Kamyon gölete devrildi; 2 kişi yaralandı, 80 koyun telef oldu BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, gölete devrilen kamyondaki 2 kişi yaralanırken, taşınan 80 koyun da telef oldu.

Kaza, sabah saatlerinde, Karlıova- Erzurum yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 N 3709 plakalı koyun yüklü kamyon, kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan gölete devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, kamyonda bulunan 80 koyun da telef oldu. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA