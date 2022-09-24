Erzurum haber: Erzurum'un yüksek kesimlerde kar sürprizi
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Erzurum gündem haberi... Erzurum'un yüksek kesimlerde kar sürprizi Erzurum'un İspir ve Çat ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Erzurum'un yüksek kesimlerde kar sürprizi
ERZURUM - Erzurum'un İspir ve Çat ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığındaki düşüş yüksek kesimlerde kar şeklinde kendini gösterdi. İspir ilçesinde 2 bin 600 rakımdaki Ovit bölgesinde ve Çat ilçesi Kirişli bölgesinde kar yağışı sürücülere sürpriz yaşattı. Kar yağışı karşısında büyük şok yaşayan sürücüler telefonları ile kar yağışını görüntülediler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat - Güncel