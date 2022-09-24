Erzurum haber: Erzurum'un yüksek kesimlerde kar sürprizi Güncel Haberler Erzurum gündem haberi... Erzurum'un yüksek kesimlerde kar sürprizi Erzurum'un İspir ve Çat ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Erzurum'un yüksek kesimlerde kar sürprizi ERZURUM - Erzurum'un İspir ve Çat ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığındaki düşüş yüksek kesimlerde kar şeklinde kendini gösterdi. İspir ilçesinde 2 bin 600 rakımdaki Ovit bölgesinde ve Çat ilçesi Kirişli bölgesinde kar yağışı sürücülere sürpriz yaşattı. Kar yağışı karşısında büyük şok yaşayan sürücüler telefonları ile kar yağışını görüntülediler. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / M. Ertuğrul Polat Erzurum İspir Çat Güncel Haberler

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