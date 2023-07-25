Erzurum'da Bitkin Halde Bulunan Kerkenez Yavruları Kurtarıldı

Erzurum'un Çat ilçesinde bulunan Teke Deresi civarında bitkin halde bulunan kerkenez yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından korumaya alındı. Yavruların sağlık problemleri olmadığı ve açlıktan bitkin düştükleri belirlendi. Bakım ve beslenmelerinin ardından yavrular doğal yaşam alanına bırakılacak.