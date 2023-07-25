Erzurum'da Bitkin Halde Bulunan Kerkenez Yavruları Kurtarıldı
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Erzurum'un Çat ilçesinde bulunan Teke Deresi civarında bitkin halde bulunan kerkenez yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından korumaya alındı. Yavruların sağlık problemleri olmadığı ve açlıktan bitkin düştükleri belirlendi. Bakım ve beslenmelerinin ardından yavrular doğal yaşam alanına bırakılacak.
Erzurum'da bitkin halde bulunan kerkenez yavruları, bakım ve beslenmelerinin ardından yaşam alanına bırakılacak.
Çat ilçesindeki Teke Deresi civarında bitkin halde yavru kerkenezleri görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından korumaya alınan kerkenez yavrularının sağlık problemlerinin olmadığı, açlıktan bitkin düştükleri belirlendi.
Beslenmeye alınan yavrular bakımlarının ardından doğal yaşam alanına salınacak.