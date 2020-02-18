DHA YURT BÜLTENİ - 18

18.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:50

Polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi (2)

GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, dün çıkan silahlı çatışma sonucunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi. Olayın ardından soruşturma başlatan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturmanın genişletilmesinin ardından bölgedeki güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, iki şüpheli daha gözaltına alındı ve toplam sayı 7'ye yükseldi. Gözaltına alınan şüpheliler için ek gözaltı süresi istendiği ve bu sürenin kabul edildiği bildirildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği mahallenin giriş ve çıkışlarında nöbet tutarken, bekçiler de mahallede asayişi korumak için mesailerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------Olay yerinden görüntü-Polis arabasından görüntü-Bekçilerden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

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Yaya geçidinde durdurduğu otomobilinde, TIR'ın çarpmasıyla yaralandı

ADIYAMAN'da, sürücüsünün yaya geçidinden geçenlere yol vermek için durdurduğu otomobile, TIR çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı.Kaza, öğleden sonra, Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, yaya geçidinden geçenleri görünce 34 COB 057 plakalı otomobilini durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Şah Çetinkaya'nın kullandığı 33 ALL 14 plakalı TIR, otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü, yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Olay yeri-Sağlık ekiplerinin gelişi-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi-Yaralının otomobilden çıkartılması-Yaralının sedye konulması-Yaralının ambulansa taşınması-Vatandaşlar-Kaza yapan otomobil ve TırGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN

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Sürücü markete gitti, hareket eden TIR beton bariyere çarptı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, akaryakıt istasyonu önünde sigara almak için park eden Cemil Deniz'in kullandığı TIR, nedeni bilinmeyen sebeple hareket ederek beton bariyere çarptı.Kaza, D-130 karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Krayolunda seyreden 41 GA 248 plakalı TIR sürücüsü Cemil Deniz, iddialara göre sigara almak için bir akaryakıt istasyonu önünde durdu. İstasyonun marketine girdiği sırada TIR, kontrolsüzce ilerleyerek karayolunda bulunan refüjdeki beton bariyere çarparak durdu. Kaza sonrası yol kısa süreliğine iki yönlü trafiğe kapatıldı. TIR, yoldan kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.KAZA GÜVENLİK KAMERASINDAKocaeli'nin Gölcük ilçesinde sürücüsü markete gittiği sırada bilinmeyen bir sebeple hareket ederek beton bariyere çarpan TIR, bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücü araçtan indikten sonra TIR'ın hareket etmesi ve beton bariyere çarptığı anlar yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Güvenlik kamera kaydı-Kaza yapan TIR-Olay yeri -Sürücü

Haber-Kamera: Soner Gülezer/ Gölcük, KOCAELİ

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Ucuz ekmek satan fırıncı 'haksız' bulundu (2)

FIRINI GEÇEN YIL DEVRALDIAntalya'da, 5 yıl önce ilan edilen fiyatın altında ekmek satıldığı için haksız rekabet oluşturduğuna hükmedilen fırının şu anki sahibi Yusuf Tekin, fırını yaklaşık 1 yıl önce 6 Mart'ta devraldıklarını söyledi. Fakat şirket adının değişmediğini aktaran Tekin, "Şu anda taş fırın ekmeğinin maliyeti 95 kuruş. Sağlıklı koşullarda üretilen bir taş fırın ekmeğinin maliyeti. Biz rayiç olarak bakkallara dağıttığımız ekmeklerimizi 1 liradan veriyoruz. 95 kuruşun altında olanlar özellikle Kepez bölgesinde, 75 kuruşa büyük firmaların yaptığı rekabet. Bizim tarzımızda butik çalışan bir yer 100 çuval alıyorsa onlar 200 çuval alarak unu daha az fiyata getiriyor ve böyle haksız bir rekabet oluşuyor. Biz sağlıklı koşullarda 95 kuruşa ekmeğimizi mal ediyoruz. Tezgah satış fiyatımız 1 lira 25 kuruştur. Olması gereken fiyat budur. Ne halkımıza ne de kendimize zarar veriyoruz. Herkesin ortak çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz" diye konuştu. Fırından ekmek alan Rıza Ateş ise "Ucuz ekmek ben de isterim ama tabii ben fırıncı değilim. Ekmeğin neye mal olduğunu da bilmem. Mahkeme öyle bir karar verdiyse bir bildiği vardır. Bunu söylemek bana düşmez. Ucuz ekmeği kim istemez. Ama üreticiyi, imalatçıyı da düşünmek lazım. Bizim gelirimiz çok mu yüksek ama teraziyi de ortadan tutmak lazım" dedi. Mustafa Adıgüzel adlı vatandaş ise "Ucuz ekmeği herkes ister. Millet keyfine göre nerede ucuz, temiz bulursa oradan alır. Buradan kaç sefer aldık, hoşumuza gitti. Vicdanı olan zaten rayiç neyse ondan satar. Ekmeğin kalitelisi olmaz. Hijyenik olur. Ekmek ekmektir" dedi. Yüksel Borluk da "Adam diyor ekmek 1.25, diyor pahalı. Sigaraya 30 lira veriyorsun o değil de ekmek mi pahalı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------RÖP 1: Yusuf TekinRÖP 2: Rıza AteşRÖP 3: Mustafa AdıgüzelRÖP 4: Yüksel Borluk

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Sobadan zehirlenen çift toprağa verildi

BURDUR'da dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Gülşen (46) ve Mesut Kelleci (50) çifti gözyaşları arasında toprağa verildi.Burdur merkeze bağlı Konak Mahallesi Uğuz Sokak Çıkmazı'ndaki Uluçay Apartmanı'nda oturan ve oto sanayisinde boyacılık yapan Mesut Kelleci, dün sabah işe gitmeyince durumdan şüphelenen arkadaşları, Kelleci'ye cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı. Kelleci'nin aramalara cevap vermemesi üzerine damadı Bekir Erken'e ulaşıldı. Yanındaki yedek anahtarla kapıyı açan damat Erken, evin salonunda Mesut Kelleci ve eşi Gülşen Kelleci'yi hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mesut ve Gülşen çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 3 çocuklu Kelleci çiftinin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIKelleci çifti için bugün Burdur Ulu Cami'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kelleci çiftinin yakınları, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, belediye meclis üyeleriyle vatandaşlar katıldı. Kelleci çiftinin cenazesi İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı namazın ardından Sultandere mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------TabutlarCenaze namazının kılınışıCenazelerin gidişi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Gazetecinin bağışlanan organları, 6 hastaya umut oldu (2)

TOPRAĞA VERİLDİManisa'nın Salihli ilçesinde kazada ağır yaralanan, tedaviye alındığı hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya'nın (46) cenazesi, Hamidiye Camii'ne getirildi. Tankaya'nın tabutuna, görev yaptığı meslektaşları tarafından Türk Bayrağı ve Galatasaray forması konuldu. Anadolu Basını Özendirme Yarışması 'Yerel Haber' dalında 2012 yılında 'Yüz nakli için umutlu bekleyiş' haberiyle birincilik ödülüne layık görülen ödüllü gazeteci Tankaya, ikindide kılınan namaz sonrası Asri Mezarlığında toprağa verildi. Tankaya'nın cenaze namazına Denizli Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Antalya'da görev yaptığı meslektaşları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.VASİYETİBİ YERİNE GETİRDİKHakan Tankaya'nın organlarının bağışlanmasıyla ilgili konuşan kardeşi Serkan Tankaya; "2012 yılında katılmış olduğu yerel gazetecilik yarışmasında organ nakliyle ilgili haberiyle Türkiye birincisi olmuştu. Kendisi organ nakli konusunda çok hassastı. 'Başıma herhangi bir şey geldiği zaman, organlarımı bağışlayın' demişti. Elim bir trafik kazası sonucu kaybettikten sonra bizde ailesi olarak; vasiyetini yerine getirdik. Organlarını bağışladık. Organlarıyla birçok kişiye hayat verdi. Allah taksiratlarını affetsin. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Cenazeden detay görüntüKardeşi Serkan Tankaya'nın konuşması

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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Sahte alkollü içki üretmek için üretilen sahte etil alkol ele geçirildi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda sahte alkollü içki yapımında kullanmak için üretilen ve 1 tonu şişelenmiş yaklaşık 1.5 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı semtindeki bir depoda, sahte alkollü içki yapımında kullanılmak üzere üretilen etil alkol bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 tonu şişelenmiş, yaklaşık 1.5 ton sahte etil alkol, 1000 şişe ve 500 etiket ele geçirdi. Sahte etil alkollerin bir kısmı da, deponun yakınında park halinde olan bir minibüste ele geçirildi. Söz konusu minibüse de el konuldu. Sahte akollü içki üretmek amacıyla ihtiyaç duyulan etil alkolün de sahtesinin üretilmesi, şaşkınlık yarattı.Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Baskın yapılan depodan görüntüEle geçirilen malzemelerden görüntüPolisin çalışmasından görüntüGenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN – Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Vali Karaloğlu: Noel Baba Pataralıdır

TURİZMDE 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle ilgili turizmcilere mini bir konferans veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Likya Birliği'nin başkentliğinden Osmanlı'da kurulan ilk telsiz telgraf istasyonuna kadar Patara'yı anlattı. Karaloğlu, "Patara dünyanın Noel Baba olarak bildiği, mezarının Demre'de Aziz Nikolaos Kilisesi'nde olduğuna inandığımız Noel Baba'nın da doğum yeri, yaşadığı yer. Yani Noel Baba dediğiniz insan Pataralıdır" dedi.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) 2020 Şubat ayı toplantısı, Konyaaltı ilçesinde bir otelde yapıldı. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, protokol üyeleri ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı turizm hedefleri konuşuldu. Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizmde 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle ilgili turizmcilere mini bir konferans verdi.2019 REKORLAR YILI OLDU2019'un hem Türkiye hem Antalya açısından rekorlar yılı olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Bütün zamanların en iyi turizm rakamlarına ulaştık. Bu başarı hepimizin işbirliğiyle elde edildi. Bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Elbette ki hedef gelir olmalıdır. Ama 2016 krizinde gördük ki turist sayıları bir noktaya gelmeden geliri de artıramıyorsunuz. Gelir önemli ama turist sayılarını da bu noktada tutmak ve artırmak durumundayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Salondan detay görüntüler

Vali Karaloğlu'nun konuşması

HABER: Mehmet ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA

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Kaynak: DHA