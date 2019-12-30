DHA YURT BÜLTENİ - 18

30.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:02

Ankara karayolu ulaşıma kapandı (2)

KARAYOLUNA GİRİŞLER KAPATILDI

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 3 TIR'ın kaymasıyla Bursa- Ankara yolu 2 saat trafiğe kapandı. TIR'lardan birinin kaldırılmasıyla yol tek şerit olarak trafiğe açıldı. Diğer iki TIR'ı yoldan kaldırma çalışmaları 3 saati aşkın süredir devam ederken, karayolunda 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bu nedenle trafik ekipleri, İnegöl ilçesi girişinde bulunan Mobilya Sanayi Kavşağı'ndan TIR'ları ve araçları geri çevirmeye başladı. İki TIR'ı yoldan kaldırma işlemi ve Bursa-Ankara karayolunda oluşan yoğun trafik nedeniyle sürücüler bilgilendirilerek karayoluna girişlerine izin verilmedi.

Görüntü dökümü

------------Sürücülerle röportaj-Geri çevirmeden detaylar-Karayolundan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Anamur'da mantar avı Mersin'in Anamur İlçesi'nde son yağışlarla birlikte kızılçam diplerinde yetişen mantarlar toplandı.

Anamur'un Köşekbükü Mağarası'nda, Kükür, Kılıç ve Çaltıbükü mahallelerinde ve Bozyazı ilçesi Tekmen Tekeli bölgesinde yetişen mantarlar, pazar gününü ormanın derinliklerinde geçiren vatandaşlar tarafından toplandı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri kova ve poşetleri mantarlarla doldurdu. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar, güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü---------------------------Mantar toplayanlarYerdeki mantarlarGenel ve detay görüntülerMantar toplanırkenRöportajlar

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),

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Torbalı dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (9) O EVE YENİ TAŞINMIŞLARİzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in tabancayla öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ekiplerin düzenlediği operasyonla gizlendiği yakının evinde vurularak yakalanan zanlı Enver Yıldız'ın öldürdüğü Hatice Gülcemal'in meme kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Gülcemal ve ailesinin, olayın yaşandığı eve 1 hafta önce Torbalı'nın bir başka mahallesinden taşındıkları belirtildi.

3 HASTANE DOLAŞTIİki kişinin katil zanlısı Enver Yıldız, sağlık kontrolleri nedeniyle 3 hastane dolaştı. Enver Yıldız önce Torbalı'daki bir özel hastaneye götürüldü. Ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen zanlı, burada tutuklu ve hükümlüler için ayrılan bölümde yer olmaması nedeniyle Yeşilyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kırıkları da bulunan zanlının tedavisinin ardından servise çıkarılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü-------------------------Görüntü geçildi

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

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Eskişehir'de kar yağışı (3)

SEYİTGAZİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Eksişehir'in Seyitgazi ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 31 Aralık 2019 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Haber: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,KÜTAHYA,

Kaynak: DHA