Dha yurt bülteni - 16

13.09.2019 17:30

Kulp'taki terör saldırısında 3 gözaltı (3)

KAMYONET AĞAÇLARA TAKILMIŞ

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün akşam saatlerinde orman işçilerini taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 işçinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırının etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Ağaçkorur Mahallesi mevkisinde meydana gelen patlamada işçileri taşıyan 59 FT 542 plakalı kamyonetin yol kenarındaki ağaçlara çarparak, uçuruma düşmekten kurtulduğu görüldü. Patlayıcının tuzaklandığı yerde büyük çukur oluşurken, çevredeki kayaların patlamanın etkisiyle parçalandığı gözlendi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Komyonet

Patlamanın etkisiyle oluşan çukur

Muhabir anonsu

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL-Selim KAYA/KULP(Diyarbakır),

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Tünelde devrilen kamyon yandı; sürücü canını zor kurtardı

ORDU'da Çevreyolu Öceli Tüneli çıkışında kontrolden çıkıp devrilen odun yüklü kamyon, alev alıp yandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araç sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Ordu Çevreyolu Öceli Tüneli'nde meydana geldi. Samsun'dan Ordu'ya odun getiren Baki Kara idaresindeki 55 GL 883 plakalı kamyon tünelinin çıkışına 30 metre kala, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sınucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenip devrilen kamyonun motor bölümünde yangın çıktı. Araç sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince kısa sürde söndürüldü. Kazada yanan kamyon kullanılamaz hale gelirken, yaralı sürücü Baki Kara, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı da, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tünelin çıkış noktasına yaklaşan kamyonun kontrolden çıkıp devrildiği, ardındanda aracın sürücü bölümünün alev aldığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza sonrası görüntüler

-İtafiye müdahalesi

-Kaza anı

BOYUT: 138 MB

HABER KAMERA: Ahmet BAYRAK/ORDU,-

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Öğrencinin lokantada unuttuğu telefonu çaldı

BARTIN'da, üniversite öğrencisi Yunus Çelikgöz'ün lokantada unuttuğu telefonu çalan E.G.(47) güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı.

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Bölümü öğrencisi Yunus Çelikgöz, dün Kırtepe Mahallesi'nde bulunan bir lokantada çorba içti. Yunus Çelikgöz telefonunu masada unuttu. Lokantadan ayrılan Çelikgöz, bir süre sonra unuttuğu telefonunu almaya geldi. Telefonu yerinde bulunamayan Çelikgöz, şikayetçi oldu.

Polis, lokantadaki güvenlik kameralarını inceleyerek telefonu çalan kişinin E.G. olduğunu tespit etti. Polis, E.G.'yi gözaltına alırken, çaldığı telefonu da üzerinde ele geçirdi. Telefon öğrenciye teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Lokantadaki hırsızlık anı (Güvenlik kamerası)

-Gözaltına alınan kişiden görüntü

-Yunus Çelikgöz röp.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Edirne'de tarihi konak, 'Edirne Kırmızısı'na boyandı

EDİRNELİ turizmci Gökhan Balta, kentin en eski yerleşim yeri Kaleiçi'nde 1990 yılında satın aldığı 116 yıllık tarihi konağı, casusluk hikayelerine de konu olan 'Edirne Kırmızısı' rengine boyattı. İngiltere'den özel olarak 2 ayda getirtebildiği renkle iki haftada konağı süsleyen Balta, amacının hem tarihi yapıları korumak hem de kültürel değerlere sahip çıkmak olduğunu söyledi.



İlk kez 15'inci yüzyılda Edirnekari sanatçılarının kullanmasıyla gün yüzüne çıkan, uğruna casuslukların yapıldığı 'Edirne Kırmızısı', tarih ve kültür tutkunları tarafından Edirne'nin sokaklarını da süslemeye başladı. Edirneli turizmci Gökhan Balta, kentin en eski yerleşim yeri Kaleiçi'nde 1990 yılında satın aldığı 116 yıllık tarihi konağı, İngiltere'den getirttiği Edirne Kırmızısı rengine boyattı. Konağı

1990 yılında satın alan ve restore ettiren Balta, Fransızca'da "Rouge d'Adrinople" olarak anılan, Sanayi Devrimi ile birlikte Avrupa'nın gözlerini üzerine çeken 'Edirne Kırmızısı'nı konağa uygulama kararı aldı. Bu süreçte rengin kodunu İngiltere'deki firmaya bildiren ve özel izinle Türkiye'ye getirten Balta, 2 hafta boyunca konağın boyanmasını bekledi. Ortaya çıkan sonuçla hem halkın beğenisini toplayan Balta hem de tarihi semte yepyeni bir soluk kattı.

Amacının Edirne Kırmızısı'nın somut göstergesini halkla buluşturmak olduğunu söyleyen Balta, "1990'lı yıllarda Edirne tarihine sahip çıkmak için satın aldığımız ve restore ettiğimiz bir konak burası. 1903 yılında yapılmış. Şimdi de yeniden boyadık. Evi boyarken Edirne Kırmızısı'ndan feyz aldık. Bunun için dış cephe boyasını özel olarak İngiltere'den kodunu vererek getirttik ve evin dış cephesini Edirne Kırmızısı rengine boyattık. Bunu yapmaktaki en büyük amacımız bu rengin Edirne'de somut bir göstergesi olmasını sağlamaktı. Hem evi korumak, hem de görsel amaçlı böyle bir renge boyadık" dedi.

'EVİ MÜZE YAPABİLİRİZ'

Ailesiyle birlikte Kaleiçi semtinde büyüdüklerini söyleyen Balta, Edirne'nin tarihi ve kültürel yapılarına sahip çıkmanın önemine de vurgu yaptı. Balta, "Bu ev aslında Edirne büyük yangınından sonra ilk yapılan evlerden birisi. Tarihine baktığınızda tapu kayıtlarında 1903 yılında yapıldığını tespit ettik. Biz de aile olarak bu bölgede büyüdüğümüz için, Edirne tarihi ve kültürel yapılarına sahip çıkmak istediğimi için 1990 yılında satın aldık ve o günden bugüne şahsi evimiz olarak kullanıyoruz. Bundan sonraki süreçte çeşitli planlamalarımız ve projelerimiz var. Bununla ilgili çalışmaları yapacağız. Belki bir müze veya daha değişik amaçlı olarak kullanabiliriz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tarihi evden detaylar

Evin sahibi Gökhan Balta ile röportaj

Pencere ve kapı detayları

Çalışan işçilerden detay

Evin genel görünümü

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE, -

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Ekolojik tarım için çocuklara hobi bahçesi

MERSİN'de Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen, miniklerin toprakla buluşarak ekolojik tarım yapabilecekleri, 'Çocuk Hobi Bahçeleri'nin açılış yapıldı.

Merkez Mahallesi Mezitli Deresi yanında, 2 bin 500 metrekarelik alanda oluşturulan, 36 'Çocuk Hobi Bahçesi'nin yer aldığı proje Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülecek. Burada çocuklar doğa ve yeşille buluşarak ekolojik tarım yapma imkanı bulacak. Tohum ekme, sebze fidesi dikme, bahçe sulama ve hasat gibi işlemleri kendi elleriyle yapacak çocuklar, dinlenirken aynı zamanda, kentleşmenin olumsuz etkilerinden uzak, arkadaşları ile birlikte zaman geçirme ve oyun oynama şansı yakalayacak.

Açılışa, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Milletvekili Cengiz Gökçel, Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Cem Özkan mahalle muhtarları, öğrenci ve vatandaşların katıldığı açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Doğasına, kültürüne ve ülkesine sahip çıkan çocuklar yetiştirmek istediklerini belirten Başkan Neşet Tarhan, "Daha önce 6 farklı alanda emekli vatandaşlarımız için yaptığımız Hobi Bahçelerinin yanında Mersin'de bir ilk olan Çocuk Hobi Bahçesini hayata geçirdik. 2 bin 500 metrekarelik bir alanda iki etapta toplam 60'ar metrekare 36 hobi bahçemiz çocuklarımız için hazır. Çocuklarımız burada toprakla kaynaşacak, üretim nedir onu görecek, ürettikleri değerlerle sosyal projelere katkı sağlayacaklar. Bunu yaygınlaştırarak başka alanlara da yaymak istiyoruz, Bunun yanında hayata geçirdiğimiz Mutlu Yaşam Köyümüzde eski Köy Enstitüleri ruhunu yaşatıyoruz. Orada da yaşlıdan çocuğa hep birlikte hayvancılık, meyve sebze üretimi, küçük atölyeler, mesleki kurslar olacak" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Güngör, Çocuk Hobi Bahçesini hayata geçirmesi nedeniyle Başkan Tarhan'a teşekkür ederken, "65 bin üyesi olan bir mesleki kuruluş olarak tarımın sorunlarını nasıl çözebiliriz diye düşünürken Mezitli Belediye Başkanının hayata geçirdiklerini yapmak istedik. Çeşitli Büyükşehir Belediye başkanlarını ziyaret ederek tarımın kurtarılması için yapılması gerekenleri anlatırken, Mezitli'ye geldiğimizde söyleyecek hiçbir şey bulamadık. Üreticiler için, emekliler için, çocuklar için projeleri var. Ankara'da 1 milyon öğrenciye biz zaten bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ama Sayın Neşet Tarhan, turizmin ve tarımın olduğu bir yerde bütün projeleri en iyi şekilde uyguluyor" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, çocukları toprakla buluşturmanın diğer tüm belediyecilik hizmetlerinden çok daha önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Mezitli'yi Mezitli yapan bir Belediye Başkanımız olduğu için son derece gururluyum. Sayın Neşet Tarhan sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu bütün ayrıntıları ile tüm Türkiye'ye gösteriyor. Bütün projelerini yakından takip ediyorum ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel başkan olduğum dönemde birçok projesini CHP'li belediyelerimize önermiştim. Kadın Üretici Pazarları, üretimi istihdamı ve kadının üretime katılmasını hedef alan bir projeydi ve tüm Türkiye'ye örnek oldu. Çocuk Hobi Bahçesi projemiz yapıldığı zaman açısından da çok önemli. Tam da doğanın katledildiği, ormanların madencilere peşkeş çekildiği bir dönemde çocuklarımıza toprak ve çevre sevgisi aşılamak yapılacak en güzel şeydir. Bir belediyenin yapacağı tüm rutin faaliyetlerden çok daha önemli bir proje"

Yapılan konuşmaların ardından törene katılanlar açılış kurdelesini keserek, çocuklarla birlikte hobi bahçesini gezdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hobi bahçesi tabelası toplanan çocuklar

-Belediye Başkanı Neşet Tarhan konuşurken

-Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Güngör konuşurken

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba konuşurken

-Hobi bahçesindeki kalabalık

-Çocuklar fidan dikerken

-Bahçeden genel ve detay

-Törene katılanlardan görüntü

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: DHA