DHA YURT BÜLTENİ - 15 Yurt dışından getirilen öğrenciler, Tekirdağ'daki yurtlara yerleştiriliyorKORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen aralarında öğrenci, iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlar Tekirdağ ve Çorlu'daki öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor.

Yurt dışından getirilen öğrenciler, Tekirdağ'daki yurtlara yerleştiriliyor

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen aralarında öğrenci, iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlar Tekirdağ ve Çorlu'daki öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor. 14 gün boyunca karantinada kalacaklar vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin uçuş yasağı koyduğu ülkelerde bulunan büyük çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmeleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyük çoğunluğu 3 bin 358 öğrencinin getirileceğini açıklamasının ardından Kazakistan ve İran'da yaşayan Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmeleri dün geceden itibaren başladı. Uçakla geldikleri İstanbul'dan karayolu ile gece getirilen 175 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 14 gün karantina kalacakları Çorlu'daki yurtlara yerleştirildi.

Polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekiplerinin görevlendirildiği yurtta bugün ilk günlerini geçiren vatandaşları, yakınları ziyaret etmeye başladı. Tek kişilik odalarda kalanları görmek için gelen yakınlarına önlem alan polis ekipleri izin vermedi. Pencereden

yakınlarını görebilen karantina altında bulunanlar, eksiklerin bulunduğunu ve bunların getirilmesi için gelen yakınların yardım istedi. Yakınları tarafından getirilen eşyalar daha sonra görevliler tarafından karantinada bulunanlara verildi.

TEKİRDAĞ'A GETİRİLMELER SÜRÜYOR

Çorlu'nun ardından bugün de Tekirdağ'da yurtlarda kalacak olan vatandaşlar İstanbul'dan havaalanından otobüslerle alınarak kentlere getirilmeye başlandı. İlk etapta gelen 62 kişi sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğü'ne yerleştirildi. Bazı kişilerin ise görevlilere yurda girmemek için direndikleri görüldü. Yetkililer, yurdun 180 kapasitesinin bulunduğunu belirterek, kapasitenin gelenlerle doldurulacağını söyledi.

POLİS ÖNLEM ALDIVatandaşların getirilişleri sırasında yurdun etrafına polis ekipleri tarafından bariyerler çekilerek önlem alındı. Yurt ve çevresinde, polis, UMKE, AFAD ekipleri görevlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ//////////////////////////ÇORLU-Binadan görüntü-Camlardan görüntü-Yakınları ile camdan görüşenler-Muhabir Mehmet Yirun Anons-Polisin önlem alması-Eşyaların gelmesi

TEKİRDAĞ-Yurttan genel görünüm-Yurt tabela-Otobüslerin yurda gelişi-Otobüstekilerin yüzündeki maskeler-Polisin bariyerleri-Önlem alan polis ekipleri-Otobüsten inan insanlar-Yurt binasına girişleri

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/ÇORLU (Tekirdağ), -

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Midibüsteki eniştesine ateş açtı, fişek bitince tüfekle başına vurdu DİYARBAKIR'da, özel halk midibüsünü durduran İ.A., yolcu olarak bulunan eniştesi M.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. İ.A., fişek bitince tüfekle art arda eniştesinin başına vurdu. Yaralanan M.A., hastaneye kaldırılırken, İ.A. da gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Peyas Mahallesi'nde bulunan Kayapınar Belediyesi önünde meydana geldi. Özel halk midibüsünü durduran İ.A., içinde yolcu olarak bulunan eniştesi M.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Ayağından yaralanan M.A., kaçmak için midibüsten indiğinde İ.A. da ateş etmeye devam etti. Bir süre ateş açtıktan sonra fişeği biten İ.A., tüfekle M.A.'nın başına art arda vurdu. Yaralanan M.A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, İ.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan saldırı anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Tüfekle halk midibüsünde ateş açmasıYaralı kişinin otobüsten çıkarak yere düşmesiAteş edenin yaralıya ateş etmeye devam etmesiTüfekteki fişeğin bitmesiAteş eden kişinin tüfekle yaralıya vcurmayı sürdürmesiÇevredekilerin bağrışmalarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Diyarbakır'da 65 yaş yasağına uyuldu DİYARBAKIRLILAR, koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağına uydu. Havanın güneşli olmasına rağmen tarihi surların diplerindeki parklar ve kent meydanlarında bu yaş gruplarının olmadığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam verdiği 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağına kararına Diyarbakırlılar uyum sağladı. Güneşli bir gün olmasına rağmen özellikle bu yaş gruplarının vakit geçirdikleri tarihi sur diplerindeki parklar ve kent meydanları boşa yakın bir doluluktaydı.

Dışarıda bulunan gençler, evde bulunan 65 ve üstü yakınlarının kimsenin bir şey söylemesine gerek kalmadan yasağa uyduklarını söylerken, bazıları da evdeki bu gruptakilerin dışarı çıkmak istediğini ancak evdeki yakınların buna müsaade etmediklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Sur çevresi detayMehmet Mucahit Ceylan anonsVatandaşlarla röpürtajGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Denizli'de sokağa çıkma yasağına uymayan 65 üzeri kişiler için ihbar yağdı

DENİZLİ'de polise, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlara koyduğu sokağa çıkma yasağına uymayanlarla ilgili ihbar yağdı. İhbarlar üzerine polis, sokak ve parklarda kimlik kontrolü yapıp, 65 yaş üzeri kişileri evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Polis ekipleri 112 İhbar Hattı'ndan yardım isteyen yaşlıların, acil ihtiyaçlarını karşılayıp, marketten alışverişlerini yaptı.

Denizli'de İçişleri Bakanlığı'nın koronavirisün yayılmaması için aldığı tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanların sokağa çıkma yasağı kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekipleri önlemler aldı. Yasağın ilan edilmesiyle birlikte bu sabahtan itibaren polise yoğun şekilde ihbarlar yapıldı. Binlerce vatandaş sokakta, parkta gördüğü 65 yaş üzeri kişileri polise ihbar etti. Polis telsizinden sürekli olarak yasağı ihlal eden 65 yaş üzeri kişilerle ilgili ihbarlarla ilgili anonslar yapıldı. İhbar üzerine parklara giden polis ekipleri gördükleri, yaşları 65 üzerinde olabilecek kişilere kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde 65 yaş üstü olan kişiler, uyarılıp, evlerine gönderildi. Polis ve zabıta ekipleri parkların yanı sıra pazaryerlerinde de aynı şekilde kimlik kontrolü yapıp, uyarılarda bulundu.

POLİSLER YAŞLILARIN MARKET İHTİYAÇLARINI KARŞILADIDenizli'de 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanların sokağa çıkma yasağıyla nedeniyle çok sayıda yaşlı 112, 155 ve 156 telefonlarını arayarak ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi. 93 yaşındaki Mehmet Nazmi Uygur ve eşi 86 yaşındaki Adile Uygur da 112'yi arayıp, market ihtiyaçları olduğunu söyledi. İhbarı üzerine sivil polis ekibi, yaşlı çiftin evine gönderildi. Polis ekibi, maske takarak gittikleri evde Uygur çiftinin marketten alınacaklarının listesini yaptı. Ardından da marketten alışverişi yapıp, poşet içinde teslim etti. Polis ekibi, yaşlı çifti, evden çıkmamaları için bir kez daha uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polis telsizinden 65 üzeri kişilerle ilgili yaılan ihbarlarla ilgili anonslarından görüntü-Sivil polis ekibinin Mehmet Nazmi Uygur ve Adile Uygur çiftin ihtiyaçlarını listelemesi-Polislerin marketten alışveriş yapmaları-Uygur çiftinin polisler tarafından marketten alınan ihtiyaçların çifte teslim edilmesinden görüntü-Polis ekiplerinin parkta 65 yaş üzeri kişilere kimlik sorması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Bodrumlular evden çıkmayın uyarısını dinledi

MUĞLA'nın yaz aylarında nüfusu 1 milyonun üzerinde olan ilçesin Bodrum'da, yetkililerin evden dışarı çıkmayın uyarına vatandaşlar duyarsız kalmadı. Cadde ve sokakların bomboş olduğu ilçe, hayalet şehri andırıyor.

Bodrum'da koronavirüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Bodrum Belediyesi, kaymakamlık, kamu-kurum ve kuruluşların evden çıkmayın uyarısını vatandaşlar dikkate aldı. Cadde, sokaklar ile plajlardaki yürüyüş yollarının boş olması dikkat çekerken, az sayıdaki kişinin balık tuttuğu görüldü.

Öte yandan Bodrum Belediye Meclisi, koronavirüs salgını ile mücadele konusunda ilçede alınan tedbirler ve bu konudaki kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Kapalı oturumda gerçekleştirilen toplantıda meclis üyelerini, yapılan faaliyetler ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 4 bin 200 kilometre yol, 44 idari bina, 3 bin 200 çöp noktasının dezenfekte edildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Gümbet sahilindeki yürüyüş yolundan görüntü-Gümbet Plajı'ndaki sokak hayvanlarından görüntü-Gümbet Plajı'nda balık tutanlardan görüntü-Boş sokaklardan görüntü

Haber - Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ BODRUM, (Muğla)

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Silopi esnafından sağlık personeline destek

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi esnafı, devlet hastanesine sağlık personeli için içecek, kolonya, galoş ve peçete götürdü.

Silopi esnafı, koronavirüs nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarına destek amacıyla içecek, kolonya, galoş ve peçete alarak, devlet hastanesine geldi. Esnaf, malzemeleri hastane yönetimine teslim etti. Esnaftan Mesut İmrak, "Amacımız koronavirüs hastalığıyla ilgili en çok sağlık ve psikolojik olarak etkilenecek olan sağlık personellerimizin moral, motivasyon ve enerjilerini yüksek tutmaktı. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tek kullanımlık sular, galoş peçeteler, meyve suyu getirdik. Amacımız yardım değil sağlıkçılara farkındalık oluşturmak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Malzemelerin araçtan indirilmesiSağlık çalışanları ile fotoğraf çekilmesiMalzemelerin depoya taşınmasıMesut İmkrak ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: DHA