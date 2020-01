DHA YURT BÜLTENİ - 13

29.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:39

Bakan Soylu ve Koca, depremzedeler için gıdaların paketlenmesine yardım etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzedeler için gıdaların paketlenmesine yardım etti.

Deprem bölgesindeki temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilikte düzenlenen basın toplantısının ardından, yurdun dört bir yanından vatandaşlarca depremzedelere ulaştırılması için gönderilen yardım malzemelerinin depolandığı Elazığ Organize Sanayi Bölgesindeki merkezi ziyaret etti.

Merkezde görev yapan gönüllülerle sohbet eden Soylu ve Koca, depremden etkilenen vatandaşlar için hazırlanan gıda kolilerinin hazırlanması ve battaniyelerin istiflenmesine yardımcı oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ELAZIĞ -DHA

Organize suç örgütüne operasyon: 7 kişi tutuklandı DENİZLİ'de, kaçırdıkları kişiyi kelepçeleyerek 3 gün boyunca alıkoydukları ileri sürülen 2'si kadın 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, adam kaçırma, gasp, zorla alıkoyma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarına karıştıkları öne sürülen bir organize suç örgütünü takibe aldı. Örgüt üyelerinin son olarak R.D. isimli kişiyi zorla kaçırıp, 3 gündür bir evde kelepçe takarak zorla tutup, gasp ettiğini tespit etti. Bunun üzerine dün söz konusu eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2'si kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Eli kelepçeli olarak bulunan R.D. kurtarıldı. Evdeki aramada bulunan ruhsatsız 6 tabanca, 1 av tüfeği, 30 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 10 gram esrar, 8 ecstasy uyuşturucu hap ve çok sayıda mermiye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler Barış D., Abdullah K., Deniz D., Cemil C., Ersin E., Hatice Ö., Taylan Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler polis nezaretinde adliyeye alınırken, Abdullah D.'nin annesi gözyaşı döktü. Şüphelilerin 7'si de tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Adliyeden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü-Bir şüphelinin annesinin ağlaması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, =============================

Hayatını eğitime adayan hayırsever son yolculuğuna uğurlandı

YILLARCA Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşadıktan sonra, İzmir'e dönerek tüm servetini eğitime yatırıp ortaokul ve lise yaptıran hayırsever psikolog Dr. Güngör Özbek, dün akşam saatlerinde uzun süredir mücadele verdiği mide kanserine yenik düştü. Özbek, ailesi, sevdikleri ve öğrencilerin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ABD'de de 36 yıl yaşadıktan sonra 2005 yılında emekli olan ve İzmir'e yerleşerek Dr. Güngör Özbek Eğitim Vakfı'nı kuran, Güzelbahçe'de bir ortaokul ve bir lise yaptırarak tüm servetini öğrencilerin eğitimine bağışlayan psikolog Dr. Güngör Özbek, hayata veda etti. 2015 yılında mide kanserine yakalanan ve midesinin yarısı alınan Özbek'in o zamandan beri tedavisi sürüyordu. Fakat birçok öğrencinin hayatına dokunan Özbek, 83 yaşında tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kanserle mücadelesini kaybetti. Ardında 46 ve 56 yaşlarında bir erkek ve bir kız çocuğunun yanı sıra yüzlerce öğrencisini bırakan Özbek'in cenazesi ikindi namazında Güzelbahçe Yukarı Çarşı Merkez Camii'nde yapıldı. Cenazeye ailesinin ve yaptırdığı okullarda okuyan öğrencilerin yanı sıra, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin Kulözü ve İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Rektörü Yusuf Baran katıldı. Özbek'in rol model olduğu öğrenciler ellerinde Özbek ile çekilmiş fotoğrafları taşıdı. Özbek, sevenleri tarafından Güzelbahçe Mezarlığı'na defnedildi. Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi Müdürü Serap Karaarslanlı, Özbek'in son zamanlarında öleceğinin farkında olduğunu, tek düşündüğü şeyin hala Türkiye'ye borcu olduğunu söyleyerek, "Hesabındaki tüm paraların öğrencilere burs olarak verilmesini vasiyet etti. Mezar taşına da, 'Hayırsever, vatansever, eğitim sevdalısı' yazılmasını istedi" dedi.

'KURDUĞU VAKFI SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ'Dr. Güngör Özbek Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nejat Akyıldız, "Güngör hocamızı kaybettik, üzüntümüz sonsuz. Acımız büyük. Ardında çok şey bıraktı. Eğitim camiası öğrencileri devam ettiği sürece eğitimin her aşamasında servetiyle ruhuyla bütün gücüyle yanlarında oldu. Onun gençlere en büyük öğütü Niksar'dan çok küçük bir yerden çıkıp Amerika'ya gidip çok büyük şeyler başardığı ve onların da yapabileceğiydi. Bütün gençlerin bu nasihatin peşinden gideceğini umuyorum. Onun çocukları, her biri ayrı ayrı hayatının her alanında Güngör Özbek olacak. Bundan sonra vakfını yaşatmak için her şeyi yapacağız. Biz bayrağı devraldık, bundan sonrasın eğitim için hizmet etmeye devam edeceğiz. Kurduğu vakfı da sonsuza kadar yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'DOKUNDUĞU HERKESİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ'Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ateş Mercan, "Dokunduğu herkesin hayatını değiştirdi. Onun yaptırdığı okulda okuduğum için çok şanslıyım. Bütün arkadaşlarımla çok hüzünlüyüz. Ama o mutlu gitti, mutlu bir şekilde ayrıldı aramızdan. Gururluyum. Müthiş bir insandı" diye konuştu.Kendisini dede gibi gördüğünü söyleyen ortaokul öğrencisi Tutku Su Karaarslanlı ise, "Ben iki dedemi de çok küçük yaşta kaybettim. Tanıdığım dedelerim olmadı hiçbir zaman. Ama Güngör Özbek bana bir dededen daha fazla şeyleri vaat etti. Onu ve ailesini tanıdığım için çok mutluyum, ona her şey için teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Cenaze namazından görüntülerÖğrencilerden görüntülerCenazeye katılanlardan görüntülerNejat Akyıldız ile röp.Öğrencilerle röp.

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR, ===================================

Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak (4)BAKAN SELÇUK'TAN ZİYARETLER

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Eğitimde Yeni Akımlar' temalı Geleneksel Eğitim Sempozyumu için Antalya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve geçirdiği trafik kazası nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın'a ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Bakan Selçuk'a meşhur Döşemealtı halısı hediye etti. Bakan Selçuk ziyaretlerin ardından Akdeniz Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileriyle buluştu. 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamındaki buluşmada Bakan Selçuk'a, Vali Münir Karaloğlu, Milletvekili Atay Uslu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Bakanın valilik ziyaretiİl başkanlığı ziyareti İl Baaşkanlığında halı hediye edilmesiBakanın ünüversitedeki panele katılımı

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ============================

Şehit aileleri ve gazilerden siyah çelenkli takvim tepkisi

AFYONKARAHİSAR'da, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi üyeleri, 10 yıldır dernek bünyesinde çıkarılan Şehitler Takvimi'nin bu yıl belediye tarafından bastırılmasına tepki gösterdi. Şehit aileleri ve gaziler, belediyeye siyah çelenk bıraktı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesi'nce tanıtımı yapılan 2020 Yılı Şehitler Takvimi'nin 10 yıldır kendilerine ait olduğunu, bu yıl ise kendilerindeki verilerin alınarak, belediye tarafından farklı bir tasarımla basıldığını belirterek, tepki gösterdi. Dernek binasında toplanan şehit aileleri ve gaziler, ellerinde Türk bayraklarıyla üzerinde 'Üzgünüz' yazan siyah çelenkle Afyonkarahisar Belediyesi önüne yürüdü. Burada konuşan Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, son 10 aydır derneklerinin yıpratılma ve yok sayılma politikasıyla karşı karşıya kaldığını savundu. Bugüne kadar yaşadıkları olayları şehit aileleri ve gazilere yansıtmamaya çalıştıklarını aktaran Kumartaşlı, "Dün yaşanan 2020 Yılı 'Şehitler Takvimi' tanıtımı sabrımızı taşırmıştır. Biz, önceki Afyonkarahisar Belediyesi yönetimiyle 10 yıldır, Şehitler Takvimi bastırdık. Yeni göreve gelen belediye başkanlığı özel kalemini arayarak, '2020 Şehitler Takvimi bastırılacak mı bastırılmayacak mı?' diye sorduk. Ertesi gün verilen cevapta 'Hazırlığınızı yapın, Şehitler Takvimi belediye başkanlığı tarafından bastırılacaktır' denildi. Biz de bunun üzerine, 10 yıllık emeğimiz olan çalışmayı tasarımcımıza hazırlattık. Belediye Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü, hazırladığımız verileri 25 Aralık günü arayıp, istedi. Biz de inandık, güvendik. Belediyemize ilettik. Zaman geçti. 'Ne oldu?' dedik. 'Yeniden tasarım yapıyoruz' dediler. Dün de 2020 Yılı 'Şehitler Takvimi' tanıtımı yapıldı. Kelime oyunuyla elimizden verilerimizi çalarak, Afyonkarahisar Belediyesi bir takvim basmıştır. Bu takvim 10 yıldır Şehitler Takvimi olarak yayınlanıyor. Şimdi ise bu takvim Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek takvimi olarak yayınlanmıştır" dedi. Kumartaşlı, yapılanın emek hırsızlığı olduğunu belirterek, şehitlerin siyasete alet edildiğini söyledi. Konuşmanın ardından grup, belediye binasına siyah çelenk bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şehit ailelerinin belediye binası önünde toplanma anıEski takvim ve yeni takvim görüntüsüİsmail Kumartaşlı'nın açıklamalarıBelediye binasına siyah çelenk bırakılması

Haber-Kamera: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, =================================

Gebze'de 'Halk Buluşmaları' sorunları çözüyor GEBZE Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşamba günleri vatandaşlarla birebir görüşerek sorun ve sıkıntılarını öğreniyor. Büyükgöz, 'Halk Buluşmaları'nın, vatandaşların sorunlarını öğrenmek için adeta laboratuvar olduğunu, sorunları buna göre çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çarşamba günleri düzenlenen 'Halk Buluşmaları'nda vatandaşlarla görüşerek sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor. Büyükgöz, vatandaşlar arasında sadece bir masa olduğunu ve halkın toplum içinde söyleyemediği sıkıntıları burada rahatlıkla söylediğini belirtti. Büyükgöz, her çarşamba günü belediyede 'Halk Buluşmaları' yaptıklarını, ayrıca her mahallede rutin olarak 'Halk Meclisleri' toplantıları yaptıklarını söyleyerek, "Bu programda vatandaşla aramızda sadece bir masa var ve hiç kimsenin duymadığı ve hiç kimsenin fark etmediği bir konuşma yapıyoruz. Burada da vatandaşımız özelini, mahremini bizimle paylaşıyor. Çok değişik hayat hikayeleri dinliyoruz, çok değişik sorunları burada çözmeye çalışıyoruz. Temel olarak insanlarımız belki iş talebiyle geliyor ama onun ötesinde aile içi sorunları, aile içi meselelerinin çözümündeki tıkanıklığı, çaresizliği burada paylaşıyorlar. Toplum içerisinde söyleyemedikleri konuları biz burada onlarla konuşmuş oluyoruz" dedi.

'BUNUN İHTİYAÇ OLDUĞUNU HİSSETTİK'Büyükgöz, vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Halk Buluşmaları programını bir ihtiyaç olarak hissettik ve başlattık. İnşallah görev süresince de bu programı devam ettireceğiz. Çünkü insanımızın gerçekten derdini paylaşmak istediği, içini açmak istediği konuları var ve bunları çözmek için de çare arıyor. Biz de bunları kanunlar çerçevesinde, imkanlar çerçevesinde burada not alıyoruz ve daha sonrasında bunların çözümünü vatandaşa sunmaya çalışıyoruz. Bu programlarda her hafta 100-120 civarında insanımız bizi ziyaret ediyor. Bugüne kadar 3 bin 500 vatandaşı dinlemiş olduk" diye konuştu.

'HALK BULUŞMALARI BİZİM LABORATUVARIMIZ GİBİ'Büyükgöz, 'Halk Buluşmaları' sayesinde halkın sorunlarını öğrenerek, çözümü konusunda çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu programların en büyük faydası biz Gebzemizde yaşayan insanlarımızın demokratik yapılarıyla beraber, sosyal sorunlarını, sosyal sıkıntılarını yakinen izlemiş oluyoruz. Örneğin; çocuğu uyuşturucu bağımlısı bir anne geldiği zaman yaşamış olduğu sorunları aktarıyor, dolayısıyla biz uyuşturucuyla mücadelede ne tür tedbirler almamız gerektiğini buradan ders çıkarıyoruz. Bu çerçevede belediyemiz ailelere psikolojik ve sosyolojik destek veriyor. Diyetisyen hizmetlerimiz var. Özellikle hanım kardeşlerimiz fazla kilolarından dolayı aile içi huzursuzluk yaşadığını söylüyor. Biz de onlara diyetisyen hizmeti vererek sağlığına kavuşmalarında yardımcı oluyoruz. Bu da belediye hizmetinin ne anlama geldiğini bize test ettirmiş oluyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Başkanın vatandaşlarla görüşmesi-Salonda bekleyen vatandaşlardan görüntü-Başkan ile röp.

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT-Ceylan DEMİR/GEBZE(Kocaeli),

