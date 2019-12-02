DHA YURT BÜLTENİ-13

02.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:26

Baktığı sokak köpeklerinin kulübeleri taşınan hayvansever tepkili

Adana'da, parkta bakımlarını üstlendiği sokak köpekleri için kurduğu kulübelerin Çukurova Belediyesi görevlileri tarafından başka bir parka taşınması nedeniyle köpeklerin kış mevsiminde zor günler yaşadığını belirten hayvansever İpek Şahin (52), imza kampanyası ve açlık grevi başlattı.

Çukurova ilçesindeki Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan tıbbi satış mümessili İpek Şahin, 3 yıl önce 15 Temmuz Şehitleri Bulvarı'da yer alan 5 Ocak Lions Çocuk Dinlenme Parkı'ndaki sokak hayvanlarını beslemeye başladı. 19 Aralık 2018'de doğan 3 köpek yavrusu için parkın kullanılmayan bir köşesine 2 kulübe inşa ettiren Şahin, çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine kulübelerin 10 Kasım 2019'da gece Çukurova Belediyesi görevlileri tarafından Hayal Park'a taşındığını öne sürdü. Kulübelerin taşınması nedeniyle parktaki sokak köpeklerinin kış mevsimi şartlarında zor anlar yaşadığını kaydeden Şahin, "Hayal Park'ta insanların evcil hayvanlarını gezdirdiği noktaya taşınan kulübelerimin tekrar yerine taşınması için 10 Kasım'dan bu yana verdiğim savaşı tüm Adana biliyor. Başvurmadığım yer kalmadı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çevredeki vatandaşlardan şikayet aldıklarını söylemiş. Kim şikayet ediyorsa tarafsız bir alanda konuşalım. Ben burada hayvanları besliyorum, üşümemeleri için bakımlarını sağlıyorum. Pisliklerine varana kadar temizliyorum. 'Ses var' diyorlar. Kuş ötecek, kedi miyavlayacak, köpek havlayacak. Doğal seslerin önüne geçmenin mantığını biri izah etsin" diye konuştu.

HAYVANLAR YAŞAMAYACAKSA NEDEN SULUK KOYMUŞLAR?Kulübelerin parka tekrar yerleştirilmesi için imza kampanyası ve açlık grevi başlattığını dile getiren Şahin şunları söyledi: "Bu kulübeleri kurarken Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği (KİHAYKO) desteği ve güvencesiyle kurdum. 5119 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre sokaklar, parklar, bahçeler hayvanların yaşam alanıdır. Eğer bu köpekler burada yaşamayacaksa belediye görevlileri neden buraya suluklar koymuş? Bu suluğu buraya koyuyorsa kedi de köpek de kuş da gelir. Ben belediyeden iş, AŞ istemiyorum. Kulübelerin buraya gelmesini istiyorum. Belediye hayvanseverleri takdir edeceği yerde böyle mi cezalandırıyor?"

Görüntü Dökümü--------------------------Bir vatandaşın köpeklere ekmek getirmesiİpek Şahin ile röpKampanyaya destek veren vatandaşların imza atmasıKöpeklerden genel ve detaylarHaber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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İzmir'de temiz hava için denetimler sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğini önlemek için kömür satış yerleri ve merkezi ısıtma sisteminde kömür kullanan apartmanları denetlemeye devam ediyor.

Belediye kömür satış yerlerini ve merkezi ısıtma sisteminde kömür kullanan apartmanları aralıksız denetliyor. Hava kirliliği denetim ekipleri, bu yılın Ocak ile Kasım ayları arasında 364 kömür satış yerinde bin 93 denetim yaptı. Kömür yakıtlı merkezi ısıtma sistemine sahip 380 apartmandaki denetim sayısı ise bin 287'yi buldu. İzin belgesi olmadan satış yapan ya da yılda en az iki kez alınan numunelerin analizi sonucunda, sattığı kömürün standartlara aykırı olduğu tespit edilen dört firmaya Çevre Kanunu kapsamında 533 bin liralık idari para cezası kesildi. Standartlara aykırı kömürlerin satışı ise durduruldu.NELERE DİKKAT EDİLMELİ?Hava kirliliğinin önlenmesinde kaliteli yakıt kullanımı ve yakma sistemlerinin tekniğe uygun olması önem taşıyor. Denetim ekipleri, yurttaşlardan ve apartman yönetimlerinden baca temizliklerini zamanında yaptırmalarını istiyor. Yurttaşlar, kömürü tutuştururken odun kullanılması ve yakıt özelliği taşımayan boyalı ve cilalı malzemeler ile plastik malzemelerin kesinlikle kullanılmaması konusunda uyarılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKömür satış yerlerinin denetlenmesiMerkezi ısıtma sistemlerinin denetlenmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: İZMİR,

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Hayvan dostu Eker, kansere yenik düştü

Tokat'ta kendi arazisini çitlerle çevirerek 100'e yakın sahipsiz köpeğe 30 yıldır bakan Davut Köksal Eker (58), kansere yenik düştü. Kent merkezinde yaşayan Davut Köksal Eker, 30 yıl önce Yeniyurt Mahallesi'nde bulunan 2 dönümlük arazisinde birkaç köpek beslemeye başladı. Eker, daha sonra sokakta bulunan başıboş hayvanları toplayarak çevresini tahtalarla ördüğü arazisinde onlarca köpeğe bakmaya devam etti. Ailesinden kalan arazide bulunan kavakları satarak yaklaşık 100'e yakın köpeğin yiyecek masraflarını karşılayan, köpeklerin bakımlarını yapan Davut Köksal Eker, 3 ay önce pankreas kanserine yakalandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören Eker dün vefat etti. Davut Köksal Eker, öğleden sonra Ali Paşa Cami'nde kılınan cenaze namazıyla Erenler Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Eker'in yakınları, hayvanseverler ve vatandaşlar katıldı.Eker'in kuzeni Ahmet Duran Eker "Bahçemizde 70-80 köpeğe, mahallemizde ise 70'e yakın kediye bakıyordu. Onlar amcamızın oğlunun baktığı köpeklerdi. Bundan sonra artık isteyene sahiplendirilecekler, çünkü köpeklerin bulunduğu arazi tamamen bize ait değil. Diğer hissedarlar ise razı olmuyorlar" dedi.Eker vefatından dolayı çok üzgün olduklarını söyleyen hayvansever Leyla Çetin ise "3 aydır kanser tedavisi görüyordu. Rahatsızlığının son evresinde fark edildi. Herkes çaba gösterdi ama yetmedi maalesef. Hayvanların bakımı konusunda bir bilinmezlik yaşıyoruz bizde. Vali beyden umutluyuz. Bize verdiği sözler var. Yeni çıkacak kanundan umutluyuz. İnşallah güzel şeyler olur" diye konuştu. DHA'ya '2016 yılında röportaj veren Davut Köksal Eker, köpeklere bakmanın bir tutku haline geldiğini belirterek, "Şu anda yavrularla birlikte 80 köpek var. Hayatımı bunlara adadım. Bundan sonra kalan ömrümüzü de Allah uzun ömür verdikçe bunlara bakacağım. Bunları dışarıdan topladım. Genellikle dışarıya atılan köpekler. Atıyorlar, beğenmiyorlar, burada güzelleşiyorlar. Bunların dışarıda kalmasına kıyamıyorum" demişti.

Görüntü Dökümü: -Camiden görüntüler-Cenaze namazına katılanlar-Namazın kılınması ve uğurlanışı-Yakını ve hayvanseverlerin konuşmasıHaber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Baba yadigarı nargilelerin pirinç aparatlarını çaldılar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kıraathaneye kapı camını kırarak giren hırsızlar, 20 adet nargilenin pirinç aparatını çaldı. Aparatların, 40 gün önce yaşamını yitiren babasından yadigar kaldığını söyleyen kıraathane sahibi, hırsızların yakalanmasını istedi.

Bugün sabah saatlerinde Altay Mahallesi, Helvacılar Sokak'taki Erdoğan Sürücüer'e ait kıraathanenin kapı camının kırık olduğunu fark eden çevredekiler durumu polise bildirdi. Annesi Selma Sürücüer ile iş yerine gelen kıraathane sahibi, hırsızların 40 gün önce yaşamını yitiren babasından yadigar olarak kalan nargilelerden 20'sinin pirinç aparatlarının çalındığını fark edip, şok yaşadı. Anne Selma Sürücüer ise oğlunun zararının büyük olduğunu belirtip, gözyaşı döktü. İş yerine son 6 ay içinde 4'üncü kez hırsız girdiğini belirten Erdoğan Sürücüer, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, nargileler üzerinde parmak izi incelemesi yaparken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Görüntülerden hırsızlık olayının saat 02.00 sıralarında yaşandığı belirlendi. Polis, 2 kişi oldukları sanılan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Çalınan nargile aparatlarının maddi değerinden çok baba yadigarı olması nedeniyle üzüldüğünü belirten Erdoğan Sürücüer, "Babamı yeni kaybettiğimiz için fırsat bulup, bir türlü kepenk yaptıramamıştım. Hırsızlardan artık 'İllallah' dedim. İlk işim iş yerime kepenk yaptırmak olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hırsızlık yaşanan kıraathanenin görüntüsüKıraathane sahibi Erdoğan Sürücüer ile röportajAnne Sürücüer'in görüntüsüPirinç aaratlmarı çalınan nargilelerin görüntüsüGenel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), ========================

Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede, 57 köy yolu ulaşıma kapanırken, bazı geçitlerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle Gümüşhane'de 39, Rize'de ise 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı geçidi kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı'nda ulaşım Türkiye'nin 14.3 kilometre ile en uzun tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlanıyor.

Kar yağışı Bayburt'ta da etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Bayburt-Erzurum karayolu Kop Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri yolda kar küreme çalışması başlattı. Sürücülerin araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları istendi.

ARAP TURİSTLERİN KAR KEYFİTrabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri yol güzergahında kar küreme çalışması başlattı. Bölgede etkili olan kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan Zigana Dağı'nda seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıkıyor. Karadeniz'i ziyaret eden özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler Zigana Dağı Geçidinde kar topu oynayıp, karın keyfini sürdü. Yabancı turistler, doyasıya eğlendiği karla kaplı bölgede selfie yapıp, fotoğraf da çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar detayları

-Zigana Dağı görüntüsü

-Karla kaplı ağaçlardan görüntüler

-Turistlerin kar eğlencesi

-Genel detaylar

HABER KAMERA: Fatih TURAN-Aleyna KESKİN/GÜMÜŞHANE-DHA

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Develer eşliğinde 3 gün süren Yörük göçü, ilginç görüntüler oluşturdu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Yörük ailenin deve, eşek, koyun ve keçilerle dağlardan sahillere 3 gün süren göçü, ilginç görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin son konar-göçer Yörüklerinden Demirci ailesi, geçen ilkbaharda yürüyerek Seydikemer'in Seki Mahallesi'ne bağlı, Akdağ eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı Tezli Yaylası'na çıktı. Yaz aylarını yayladaki kıl çadırda geçiren aile, havaların soğumasıyla birlikte sahile göç etme kararı aldı. Eşyalarını eşek ve develere yükleyen aile, 200 küçükbaş hayvanla birlikte Seydikemer'in Karadere Mahallesi'ndeki evlerine ulaşmak için geçen cuma günü yola çıktı. Eski yaya yolları kapandığı için yolculuğun bir kısmını Fethiye-Kaş karayolunun kıyısından yapan aile, yoğun trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. Hayvanların karayolunu kapatmaması için çaba gösteren ailenin 'Yörük Göçü' ilginç görüntüler oluşturdu. Yolda araçlarını durduran bazı vatandaşlar ise develer eşliğindeki göçü, cep telefonuyla görüntüledi. Yörük aile 3 gün süren 180 kilometrelik yolculuğun sonunda bugün evlerine ulaştı.'BENDEN SONRA GÖÇ ETMEZLER'Yaz aylarını yaylalarda geçirdikten sonra sahile göç zamanı geldiğini belirten 61 yaşındaki Yusuf Demirci, 3 kez konaklama yaptıkları, 3 günlük yolculuğu tamamladıklarını söyledi. Atalarından kalan Yörük kültürünü devam ettirdiğini anlatan Demirci, "Çocuklarım bugün benimle birlikte ancak benden sonra göç etmezler diye düşünüyorum. Hayvancılık dışında işleri de var. Develer eşliğinde yürüyerek göç eden artık kalmadı. Kışı sahil kesiminde geçireceğiz. Nisan, mayıs ayı gibi tekrar yaylaya göç var. Gücüm yettiği kadar bu göçü sürdürmeye devam edeceğim" dedi.'SON GÖÇLER YAŞANIYOR, BİR KÜLTÜR YOK OLUYOR'Yörük göçünün son 5 kilometresine eşlik eden Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ise bölgede bu kültürün son temsilcilerinin Demirci ailesi olduğunu söyledi. Artık son göçlerin yaşandığını anlatan Kıvrak, "Yörük kültüründe 2 göç vardır. Biri bu dünyadan öbür dünyaya, diğeri ise yaylalardan sahile ve sahillerden yaylalara yapılır. Geçmiş yıllarda bu göçü yapan çok aile vardı. Ancak büyükler ölünce, çocukları bu kültürü sürdüremedi. Biz dernek olarak kültürümüzün yaşatılması için ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Onlarda destek vermek için çabalıyoruz. Umarım bu kültür daima hayatta kalır. Yaylalarımızda hayvanlar, yayla yollarımızda Yörükler eksik olmaz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fethiye-Kaş Karayolu kıyısındaki göçten görüntüDeve, eşek ve küçükbaş hayvanlardan görüntüAilenin yola giren hayvanları çıkarma çabasıYörük göçünü cep telefonuyla görütüleyenlerin görüntüsüYusuf Demirci ile röportajFethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ile röportajGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ergün TOS/ SEYDİKEMER (Muğla),

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Köpeğini emanet edip, 40 metreden ölüme atladı

Antalya'da, Tolga Yeni (27), 40 metre yükseklikteki falezlerden atlayarak intihar etti. Yeni'nin geride, 'Şila' adlı köpeğinin bildirdiği adrese teslim edilmesini ve kimsesizler mezarlığına defnedilmek istemediğini yazdığı bir mektup bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Parktaki 40 metrelik falezlerin kenarında bekleyen Tolga Yeni'yi gören vatandaşlar, şüpheye kapılarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, intihar edeceğini söyleyen Yeni'yi ikna etmek istedi. Ancak bu sırada Tolga Yeni, falezlerden atladı. 40 metre yüksekten kayalıklara düşen Yeni, yaşamını yitirdi. Deniz Polisi tarafından zodyak bota alınan cesedi yat limanına çıkarılan Yeni'nin üzerinde bir mektup bulundu.

Yeni'nin mektubunda köpeği Şila için "Şila'yı emanet edebileceğim kimse yoktu. Mektupta yazılı adrese bırakırsanız sevinirim. Beni affedin" diyerek, kimsesizler mezarlığına defnedilmek istemediğini vasiyet ettiği öğrenildi. Tolga Yeni'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Zodyak bot detayıCesetten detayPolislerin mektubu incelemesiMektup yakın plan detayFalezlerden detayAmbulans detayıKaset Durumu: Link geçildiHaber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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SGK'yı 5 milyon lira zarar uğratanlara operasyon: 46 gözaltı Tekirdağ merkezli 3 ilde polis tarafından düzenlenen operasyonda, hasta olmayanlara ilaç yazarak ve rapor düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) 5 milyon liranın üzerinde zarara uğrattığı tespit edilen, aralarında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ile hastane çalışanlarının da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında hasta olmayan kişilere piyasa değeri yüksek olan ilaçları reçete yazan ve para karşılığı sağlık raporu veren şüphelilere yönelik Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli doktor ve diğer kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin sağlık kurulu raporu talebinde bulunan kişilere emeklilik, ÖTV indirimi ve çalıştıkları iş yerlerinde pozisyon değişikliği gibi nedenlerle para karşılığı sağlık raporu verdiği tespit edildi.

Yapılan soruşturmada, çok sayıda kişinin hasta temini için aracılık ettiği ve para alışverişinin aracılar üzerinden yapıldığını belirleyen polis ekipleri soruşturma süresince olmayan hastalar adına reçete düzenlenerek SGK'nın 5 milyon liranın üzerinde zarara uğratıldığını belirledi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen yakalama kararlarının ardından, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale'de gözaltına alınan toplam 46 şüpheli, sorguları için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü-----------------------Hastane önündeki polis araçları

-Hastane tabelası

-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: DHA