Dha Yurt Bülteni - 1

Afrin'de terör mevzileri obüslerle vuruldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör mevzileri, sınır hattında konuşlu birliklerdeki fırtına obüs'ler ve Çok Namlulu Roket Atar ile ateş altına alındı. Gece yarısından itibaren başlayan atışlar aralıklarla devam ederken, top sesleri Kilis kent merkezinden de duyuldu. Ayrıca bölgede uçak hareketliliği de yaşanmaya başladı.

UÇAKLAR TEKRAR TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırda konuşlu bulunan birliklerden gece yarısı fırtına obüs ve Çok Namlulu Roket Atar ile ateş açılırken, aynı saatlerde hava hareketliliği yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Suriye istikametine giderek Afrin bölgesinde bulunan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait hedefleri vurduğu görüldü.

Genelkurmay resmi internet sitesinde en son hava unsurları ile 4 Şubat'ta harekata destek verildiği ifadesi yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Obüslerin ateşlenmesi

Kilis kent merkezinden atış seslerinin duyulması

(2)

Uçakların kalktığı pist

Jetlerin seslerinin duyulması

(3)

Bombardımandan görüntüler

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: KİLİS,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Afrin gazisine Sivas'ta coşkulu karşılama

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin memleketi Sivas'ta coşkuyla karşılandı.

Afrin'in kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde 3 Şubat tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensuplarınca düzenlenen ve 5 askerin şehit düştüğü tank saldırısında yaralanan Sivaslı Uzman Çavuş Hakkı Aytekin, Kilis Devlet Hastanesi'ndeki 5 günlük tedavisinin ardından memleketi Sivas'a geldi. Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Aytekin'i şehir girişinde bir dinlenme tesisinde ailesi, yakınları ve arkadaşları karşıladı. Davul zurna eşliğinde yapılan karşılamada Uzman Çavuş Aytekin ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

KIZI, KAHRAMAN BABAM TİŞÖRTÜYLE KARŞILADI

Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'i karşılamaya gelenler arasında 1,5 yaşındaki kızı Berranur Aytekin de yer aldı. Minik Aytekin babasını üzerinde 'Kahraman babam' yazılı tişörtle karşıladı. Aytekin minik kızı Berranur'a sarılarak hasret giderdi. Burada konuşan Uzman Çavuş Aytekin, "Allah herkesten razı olsun. Milli ruhun ölmediğini gördük. Eşimden, dostumdan, akrabamdan, herkesten Allah razı olsun. Bizde bu milli ruh varken sırtımız yere gelmez" dedi. Daha sonra Aytekin konvoy eşliğinde Kaleardı Mahallesi'nde bulunan evine geldi. Burada da Aytekin'i yalnız bırakmayan arkadaşları 'Gazi Hakkı' diye slogan attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karşılamadan görüntüler

-Yakınları ile hasret gidermesi

-Kızıyla görüntüleri

-Konuşması

-Konvoy eşliğinde evine gelişi

-Arkadaşlarının slogan atması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kırklareli Valisi Çiftçi, iddiaları 'iftira' olarak değerlendirdi

Vali Çiftçi: kumpas taktiği

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, hakkındaki iddialarla ilgili dün akşam saat 20.00 sıralarında makamında basın açıklaması yaptı. Hakkında gazetelerde çıkan haberlerin iftira olduğunu belirten Vali Çiftçi, 21 yıllık kamu hizmetinde haktan, hukuktan, doğruluktan, devletine ve milletine bağlılıktan asla taviz vermediğini söyledi. Vali Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bugün şahsımla ilgili bazı basın yayın organların da iftira niteliğindeki iddialarla ilgili şu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. 21 yıllık kamu hizmetinde, haktan hukuktan doğruluktan, devletine ve milletine bağlılıktan asla taviz vermedim. Görev yaptığım her yerde halkımla iç içe oldum. Daima halkımızın çıkarlarını gözetledim. Bu durumdan rahatsız olanlar muhakkak olmuştur. Devletime, milletime aileme halel getirecek hiçbir faaliyetin içine girmedim. Bundan sonra da girmeyeceğimi beni tanıyanlar ve halkımız da çok iyi bilir. Çıkarları zarar gören birileri tarafından kamuoyunda şahsımla ilgili yayınlanan görüntülerde meczup bir kişinin saldırısını içeren haberlerle, izzet ve onurum alçakların kullandığı kumpas taktiğiyle itibar suikastına kurban edilmeye çalışılmaktadır. Bu haysiyet cellatları bu taktiklerini her dönem kendilerine tehdit olarak gördükleri kişilere karşı yapmış ve yapmaya da devam etmektedirler. Konu yargıya intikal etmişken, tek taraflı bir iftirayı ve iddiayı basınımız haber diye vermesi maksatlı bir yayın yapıldığını göstermektedir. Söz konusu iddialar 9 ay öncesine aitken, neden şimdi servis edildiği kamuoyu tarafından sorgulanmalıdır."

'BENİ TELEFONLARLA TEHDİT, TACİZ ETMİŞTİR'

Mudanya Kaymakamlığı sırasında iddialarda adı geçen M.Ö. ile tanıştıklarını ve kendisiyle ilgili hiç bir münasebeti olmadığını ifade eden Çiftçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben söz konusu haberde adı geçen M.Ö. ile Mudanya Kaymakamı iken belediye özel kalemi olması münasebetiyle tanışmaktayız. Kendisi belediye yönetimi değişmesiyle vekalet ettiği özel kalem işinden uzaklaştırılmıştır. ve benden yardım istemiştir. Benden o yardımı bulamayınca beni telefonlarla tehdit ve taciz etmiştir. Bunu da gazetelere ve ajanslara yaptığı açıklamalarda dile getirmiştir. Ben M.Ö., ile Mudanya Kaymakamı iken tanışmaktayım başka türlü asla münasebetim olmamıştır. Beni ve ailemi taciz etmemesi için yaklaşık 3 ay önce mahkemeden de koruma kararı aldırdım. Soruşturmanın gizliliği neticesinde başka da açıklama yapacak durumda değilim. Ama ben basın mensuplarını da vicdana davet ediyorum."

Vali Çifti kendisine iftira atan M.Ö., hakkında şikayetçi olduğunu, hukuki sürecin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali Orhan Çiftçi'nin gelişi

-Çiftçi'nin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hafriyat kamyonu, bir başka hafriyat kamyonunun üzerine düştü: 1 ölü

ÇORUM'da yol yapım çalışmasında görevli sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, yamaçtan yuvarlanıp 5 metre yükseklikten bir başka hafriyat kamyonun üzerine düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Çorum-İskilip Karayolu Dana Deresi mevkiinde meydana geldi. Yol yapım çalışmasında görevli Musa Ardıç'ın kullandığı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak yamaçtan yuvarlandı ve 5 metre yükseklikten Gökhan Küççük'ün kullandığı toprak yüklemesi yapılan başka hafriyat kamyonunun üzerine düştü. Kazayı gören diğer çalışanlar hemen jandarma, 112 Acil sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kamyon sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Kepçe yardımıyla üstteki kamyon indirilirken, Gökhan Küççük'ün öldüğü belirlendi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazaya karışan kamyonlar

Olay yeri inceleme ekipleri

Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Elektrik teline temas eden inşaat işçisi öldü

BURDUR'da inşaatta çalışırken elektrik teline temas edince akıma kapılan işçi Hakan Çaka (22), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 60'ıncı Sokak'taki 2 katlı inşaatta çalışan Hakan Çaka, dün saat 16.30 sıralarında üst katta çalışırken, elindeki inşaat demiriyle binanın yakınından geçen elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Olduğu yere yığılan Çaka'nın arkadaşları 112 Acil servisini aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Çaka, Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çaka, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hakan Çaka'nın cenazesinin savcının incelemesinden sonra toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İnşaattan detay

Polis aracı

Hastane önünde arkadaşları

Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kaçırdıkları lise öğrencisini bıçaklayıp, tarlaya attılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sigara isteme yüzünden tartıştığı gençler tarafından otomobille kaçırılan ve dövülüp bıçaklandıktan sonra tarlaya atılan lise öğrencisi Ö.F.G. (16) yaşam mücadelesi veriyor. Ö.F.G.'yi tarlada ölüme terk eden 3 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Lise öğrencisi Ö.F.G., iki gün önce sigara isteme yüzünden lise öğrencileri Y.G. (18), D.G.(17) ve M.G.(18) ile tartıştı. Önceki gün de okuldan çıkarak Mesudiye Mahallesi Kaya Sokaktaki evine gitmekte olan Ö.F.G., daha önce tartıştığı 3 genç tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Araç içerisinde dövülen Ö.F.G., göğsünden ve bacağından bıçaklanarak Mesudiye Mahallesi'nde bir tarlaya bırakıldı. Kanlar içerisinde kalan Ö.F.G., yürüyerek Cemil Sönmez İlkokulu karşısındaki parka gelip vatandaşlardan yardım istedi. Göğsünden ve bacağından bıçaklanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.

AİLESİ POLİSE BAŞVURDU

Mesudiye Mahallesi Kaya Sokak'ta oturan Ö.F.G.'nin ailesi, bıçaklanma olayı gerçekleşmeden önce emniyet ekiplerine çocuklarının birileri tarafından kaçırıldığı ihbarında bulundu. Aileyle görüştükleri sırada Cemil Sönmez İlkokulu karşısındaki parkta bıçaklanmış bir şahıs olduğu ihbarı alan ekipler olay yerine geldi. Yaralının, ailesi tarafından kaçırıldığı söylenen Ö.F.G. olduğu belirlendi. Bıçakladıkları Ö.F.G.'yi tarlaya bırakarak kaçan Y.G., D.G. ve M.G., emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı gencin görüntüsü

-Zanlı gençlerin görüntüleri

-Detay

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde yolda yürüyen Gürcistan uyruklu Khatuna L.'yi yerde sürükleyip çantasını zorla çalan E.A. yakalandı. Kapkaç anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, önceki gece saatlerinde ilçenin Deniz Caddesi üzerinde meydana geldi. E.A., sokaktan geçen Gürcistan uyruklu Khatuna L.'den önce sigara ve ateş istedi, ardından arkasından yanaşarak çantasını almaya çalıştı. Yere düşen kadının çantasını zorla alan E.A., kaçarak uzaklaştı. Olayda yaralanan Gürcü kadın ambulansla kaldırıldığı Fındıklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kapkaç anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olaydan sonra çevrede arama yapan polis şüpheli E.A.'yı kısa sürede yakaladı. E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kapkaç anı güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Aytekin KALENDER/FINDIKLI(Rize),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Furkancılar yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı

Kuytul dahil 5 kişi tutuklandı

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alpaslan Kuytul, Taha Yasin Demir, İdris Birer, Erol Ardıç ve Ali Alagöz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliye önününden görüntüler

Zırhlı polis aracı ve poli ekipleri

Zanlıların dışarı çıkarılıp polis otosuna bindirilmesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İntihar eden gencin evinde ikinci kez siyanür alarmı

Şüpheli maddeyi afad ekıplerı aldı

Antalya'da 'Siyanür kullandım, yaklaşmayın' notu bırakarak intihar eden Sercan Ç.'nin evinde bulunan tozu almak için dün akşam saatlerinde gelen AFAD ekipleri, şüpheli madde ve elbiseleri çanta ile delil poşetine koydu. Ekipler, büyük titizlikle evden çıkardıkları şüpheli maddeyi, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Şüpheli maddenin bulunduğu poşet, polis ekip otosuna konularak Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüpheli madde daha sonra incelenmek üzere Çevre İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Afad ekibinin gelmesi

-Afad ve polis ekiplerinin eve girmesi

-Aparman dış plan görüntü

-Afad ekibinin torbalarla dışarı çıkmaları

-Torbanın görüntüsü

-Torbayı polis ekibinin alıp araca koyması

-Polis aracının merkeze gidişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bir gecede 14 aracın lastiği kesen 3 kişi, yakalandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir gecede 14 aracın lastiğini bıçakla kesen 3 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçların lastiklerini kesme anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Anıt Mahallesi'nde yaşandı. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, araçlarının lastiklerini kesilerek patlatılmış halde görünce durumu polise bildirdi. Aynı bölgede 14 araçta aynı olayın yaşandığını belirleyen polis, apartman ve işyerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 30 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren 3 kişinin eşkalini tespit etti. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüphelilerin H.D. (30), Y. S. (20) ve O.S. (19) olduğunu belirleyen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polise verdikleri ilk ifadede, sarhoş oldukları için böyle bir eylemde bulunduklarını söylediği öne sürüldü. Şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

Park halindeki araçlar

Yolda yürüyen iki genç

Gençlerden birinin, birden otomobile yönelmesi ve diğerinin de onu tutmaya çalışması

Gencin, elindeki bıçakla otomobilin lastiğine hamle yapması

Gencin lastiği bıçakla kestikten sonra yanındaki arkadaşayıla olay yerinden ayrılması

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yozgat sebze hali esnafı: Dükkanlarımız tehditle elimizden alındı

YOZGAT Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılan, Yeni Hal Binası projesinin kanunlara aykırı olduğunu iddia eden sebze ve meyve halindeki bazı esnaflar, mağdur oldukları gerekçesiyle belediyenin uygulamalarına tepki gösterdi. Belediye Başkanı Kazım Arslan da, tepkilerin gereksiz olduğunu belirterek, 3 esnafın keyfi bir şekilde daha fazla taviz kopartabilmek için yaptıkları gereksiz bir çaba olduğunu söyledi.

Yozgat Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında, 1960'lı yıllarda yapılan Sebze ve Meyve Halinin yenilenmesi için proje hazırlandı. Eski dükkanların bir bölümü yıkılarak hal binasının kaba inşaatı tamamlandı. İnşaatın devam etmesi için mülk sahiplerinin tapu devri yapması gerekirken, bazı esnaflar, belediyenin, tehdit ve zorlama ile tapulu dükkanlarını ellerinden aldığını iddia ettiler. Tapu devri için imza vermediler. Belediye ise 3 esnafa geçici olarak oturdukları dükkan ve barakaları da boşaltmaları için tebligat gönderdi.

Hal esnaflarından İsmail Yigitalp, "İnşaat başlamadan önce bize söylenen dükkanımıza karşılık dükkan vermekti. Şuan yaptığı dükkanlar kesinlikli sebzeci dükkanı olmaz. 20 metrekare dükkan yaptı. Bu yapılan inşaatta bu aşamaya kadar kanunsuz olarak yapıldıö iddialarında bulundu.

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI ARSLAN: 3 ESNAFIN KEYFİ ŞİKAYETİ

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, tepkilerin gereksiz olduğunu belirterek, 3 esnafın keyfi bir şekilde daha fazla taviz kopartabilmek için yaptıkları gereksiz bir çaba olduğunu söyledi. Başkan Arslan, "Hal binasının inşaatı, belirlediğimiz programa uygun şekilde devam ediyor. Yapılan hal binasının tapu ile ilgili kısmında bir takım sorunlar var. Buda bazı esnafın dükkanlarının üzerinde bulunan hacizler nedeniyle, yeni yaptığımız binada da idari olarak sorunlar yaşıyorduk. Bu sorunları aşmak için de 18'nci madde uygulaması yaptık. 25 esnaf imza attığına göre biz doğru yoldayızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hal binası inşaatından görüntü

-Hal esnafının belediyeye tepkisi ve esnafların konuşması

-Belediyenin gönderdiği tahliye yazısı

-Halden görüntü

-Belediye Başkanı kazım Arslan'ın konuşması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Uçurum kenarında mahsur kalan keçiyi AKUT ekipleri kurtardı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde bulunan Dövme Dağı'ndaki uçurumda 6 gündür mahsur kalan Akkız isimli keçi, Arama ve Kurtarma (AKUT) ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Şerife Kuşak'a ait, 3 haftalık yavrusu olan, Akkız isimli keçi, Ören Mahallesi'ndeki, 930 metre rakımlı Dövmen Dağı'nda, yaklaşık 100 metrelik uçurumun kenarında mahsur kaldı. AKUT ekipleri, keçinin 6 gündür mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. AKUT görevlisi Caner Tezman, ip ve çelik halka kullanarak keçiyi kendi vücuduna sabitledikten sonra, keçiyi yaklaşık 45 dakikada bulunduğu yerden yukarıya çıkardı. Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla kurtarılan keçi, sahibi Kuşak'a teslim edildi. Kuşak, "AKUT'a çok teşekkür ediyoruz. Biz kendi imkanlarımızla kurtarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Kayalıklar çok yüksek ve sarptı. AKUT'a haber verdik ve Akkızımıza kavuştuk, yavrusu da onu görünce çok sevindi" dedi. AKUT görevlisi Sadettin Uslu, "Bizin için her can kutsaldır. İhbarı aldıktan sonra bölgeye ulaştık. Bölge çok sarp olduğu için biraz zorlandık ama Akkız'ı yavrusuyla buluşturduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Keçi Akkız'dan görüntü

Keçinin sahibi Kuşak ile röp.

AKUT görevlisi Sadettin Uslu ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER/ MİLAS(Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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