DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
SULTANBEYLİ'de bir horoz kendisine taş atan postacıya saldırdı.
17.01.2020 08:57 | Son Güncelleme: 17.01.2020 08:57
SULTANBEYLİ'de bir horoz kendisine taş atan postacıya saldırdı. Horozun kovaladığı postacı kaçarken o anlar kameralara yansıdı.Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi, Şahin sokakta bir postacı yoldaki horoza taş attı. Horozun kaçacağını düşünen postacı yanıldı. Horoz, kaldırımda yürüyen postacının yolunu keserek, saldırıya geçti. Neye uğradığını şaşıran postacı kaçmaya çalışırken, sinirli horoz da bir süre postacıyı kovaladı. Bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.
- İstanbul
Görüntü Dökümü: (CEP TELEFONU)-Postacının taş atması-Horozun postacıyı kovalaması-Horozun kümeste çekilmiş görüntüleri
16.01.2020 - 23.30 Haber Kodu : 200116251
- İstanbul
Kaynak: DHA