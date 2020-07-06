Devrilen traktörün altında kalarak öldü Devrilen traktörün altında kalarak öldüKARABÜK'te, devrilen traktörün altında kalan İsmet Yılmaz yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında kalarak öldü

KARABÜK'te, devrilen traktörün altında kalan İsmet Yılmaz yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Karabük'e bağlı Ödemiş Köyü'nde meydana geldi. İsmet Yılmaz idaresindeki 18 AF 338 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir bahçeye girerek devrildi. İsmet Yılmaz devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybederken, oğlu araçtan atlayarak kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İsmet Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA