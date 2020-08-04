Devrilen patates yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen patates yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.
04.08.2020 17:00 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:27
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen patates yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vehbi Can Öztoprak idaresindeki 59 DG 463 patates yüklü kamyonet, Çiftlikler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Karşı şeride geçerek ters dönen kamyonetin yaralanan sürücüsü ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patatesler ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle kapanan trafiği açmak için kara yolları ekipleri patatesleri yoldan su kanalına topladı.
Kaynak: AA