İSTANBUL (İHA) - Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL - 95 yaşında hayatını kaybeden Klasik Türk Müziği sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, son yolculuğuna uğurlanıyor.

95 yaşında hayata gözlerini yuman Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın cenazesi, AKM'deki ilk törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, merhumun eşi Ayten Yavaşca ile yakınları katılıyor.

Acısını nasıl ifade edeceğini bilmediğini söyleyen Ayten Yavaşça, "Aşkımı 61 yıllık eşimi kaybettim. Üzüntüm büyük. Üzüntümü kimseyle paylaşamıyorum. Dayanamıyorum. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. 19 yaşında onunla tanıştım. Benim bülbülüm de sustu. Yarım oldum artık. Bize birbirimiz tamamlayan mütemmim cüz derlerdi. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum" dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Alaeddin Yavaşca bizim müziğimiz duayenlerinden bir tanesi. İcra konusunda tartışılmaz bir numara bir isim. Fevkalade eserleri Türk sanat müziğine kazandırmış olması bir yana bir de Türk Müziği Devlet Konservatuarını kurulmasında ön ayak olan isimlerinden biri. Olmasaydı o adımlar bugün Türk müziğimiz nerde olurdu çok konuşulması lazım. Şimdi Alaeddin Yavaşca'nın neden önemli olduğunu yeni nesillere anlatma zamanı. Geçmişini bilmeyenler geleceğini inşaa edemezler kendi geleceklerine sahip olamazlar. Başkalarının geleceklerinin parçası olurlar. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.