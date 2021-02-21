Devlet koruması ve bakımındaki çocuklar 31 bin fidanı toprakla buluşturdu
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Devlet koruması ve bakımındaki çocuklar 31 bin fidanı toprakla buluşturdu

21.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:10
Devlet koruması ve bakımındaki çocuklar 31 bin fidanı toprakla buluşturdu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, koruma ve bakım altındaki çocuklara ağaç sevgisini aşılamak için başlattığı "Çocuk Bahçesi" kampanyasında çocuklar 31 bin fidan dikti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, koruma ve bakım altındaki çocuklara ağaç sevgisini aşılamak için başlattığı "Çocuk Bahçesi" kampanyasında çocuklar 31 bin fidan dikti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2019'da başlatılan "Çocuk Bahçesi" ağaç dikme kampanyası ile koruma ve bakım altındaki çocuklara çevre bilinci kazandırılması ve orman sevgisi aşılanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kampanya kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında fidan dikimine devam edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her ilin iklim ve toprak koşullarına uygun seçilen fidanlar çocuklar tarafından dikiliyor. Aşılamadan budamaya kadar tüm işlemlerle bizzat ilgilenme imkanı bulan çocuklar toprakla daha yakın temas kurup, bir fidanın gelişimine de şahitlik ediyor. Bugüne kadar çocuklar tarafından 31 bin fidan toprakla buluşturuldu. Kampanyayla geniş kesimlerin katılımıyla 1 milyon fidanın dikilmesi hedefleniyor."

Fidan dikmek çocukları mutlu etti

Sinop Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde (ÇEKOM) kalan 15 yaşındaki Murat, doğayla iç içe olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Toprağa kendi ellerimle bir fidan dikmek, bana yaşamı, yeniden doğuşu hatırlattı. Doğaya benden bir armağan sunmak bana gurur verdi." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale ÇEKOM'da kalan 16 yaşındaki Bilge de "Fidanımı dikmeye giderken çok heyecanlandım. Bu insanlık ve benim için büyük bir armağandı. Herkes bir tane fidan dikip doğaya katkıda bulunmalı." sözlerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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