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UEFA Şampiyonlar Ligi, Atalanta, Valencia, Spor

Devler Ligi'nde heyecan devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak son 16 turu rövanş maçlarıyla devam edecek.

09.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:28
Devler Ligi'nde heyecan devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak son 16 turu rövanş maçlarıyla devam edecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Yarın oynanacak Valencia - Atalanta ve Leipzig - Tottenham maçlarıyla heyecan start alacak.


Tamamı TSİ 23.00'de başlayacak Şampiyonlar Ligi mücadelelerinin programı şöyle:


Yarın


Valencia (1) - Atalanta (4)


Leipzig (1) - Tottenham (0)


11 Mart Çarşamba


Liverpool (0) - Atletico Madrid (1)


Paris Saint-Germain (1) - Borussia Dortmund (2)


17 Mart Salı


Juventus (0) - Olympique Lyon (1)


Manchester City (2) - Real Madrid (1)


18 Mart Çarşamba


Bayern Münih (3) - Chelsea (0)


Barcelona (1) - Napoli (1) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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