Devler Ligi'nde heyecan devam edecek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak son 16 turu rövanş maçlarıyla devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak son 16 turu rövanş maçlarıyla devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler, 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Yarın oynanacak Valencia - Atalanta ve Leipzig - Tottenham maçlarıyla heyecan start alacak.

Tamamı TSİ 23.00'de başlayacak Şampiyonlar Ligi mücadelelerinin programı şöyle:

Yarın

Valencia (1) - Atalanta (4)

Leipzig (1) - Tottenham (0)

11 Mart Çarşamba

Liverpool (0) - Atletico Madrid (1)

Paris Saint-Germain (1) - Borussia Dortmund (2)

17 Mart Salı

Juventus (0) - Olympique Lyon (1)

Manchester City (2) - Real Madrid (1)

18 Mart Çarşamba

Bayern Münih (3) - Chelsea (0)

Barcelona (1) - Napoli (1) - İSTANBUL Kaynak: İHA