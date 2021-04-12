Develi Belediyesi, çiftçinin kaybolan ineklerini drone yardımıyla buldu
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Develi Belediyesi, çiftçinin kaybolan ineklerini drone yardımıyla buldu

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel
Develi Belediyesi, çiftçinin kaybolan ineklerini drone yardımıyla buldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ineğini kaybeden çiftçinin hayvanlarını Develi Belediyesi drone yardımıyla buldu.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ineğini kaybeden çiftçinin hayvanlarını Develi Belediyesi drone yardımıyla buldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şıhlı Mahallesi'nde ikamet eden Faruk Çınar, yaylada otlayan 9 büyükbaş hayvanını kar yağışı ve tipi nedeniyle kaybetti.

Bir süre mahalle sakinlerinin de yardımıyla hayvanlarına arayan Çınar, başarılı olamayınca jandarma ekipleri ve belediyeden destek istedi.

Çınar'ın ihbarı üzerine arama çalışmalarına destek veren jandarma ve belediye ekipleri bölgeye gelerek çevredekilerle birlikte arama çalışmalarına katıldı.

Belediye ekiplerince drone yardımıyla 9 ineğini bulunan Çınar, "Burada zor şartlarda derdime derman olmak için gün boyu arama çalışmaları yürüten mahalle sakini hemşerilerime, ilçemiz jandarma ekiplerine ve Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a çok teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif arifesinde yüzümü güldürdükleri için Rabbim hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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