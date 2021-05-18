DEVA Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci: Gençlerin kaçmak yerine yaşamak istediği bir ülke inşa etmeliyiz

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir açıklama yapan DEVA Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci, "19 Mayıs'tan ilham alacaksak eğer, gençlerin kaçmak yerine dünyanın her yerinden insanların yaşamak istediği bir ülke inşa etmek en büyük görevimiz olmalı." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında gençlerin çok zor bir dönemden geçtiğini belirten DEVA Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci, "19 Mayıs ülkemizde son yıllarda nostaljik bir anma günü olarak kutlanıyor. Aslında 19 Mayıs, Cumhuriyet'in en önemli yapı taşlarının ilk adımıdır. Kurtuluş mücadelesinin başladığı o günü, ulusun ilerlemesinin mücadelesine bugün dahi ilham almalıyız." dedi.

"İNSANLARIN YAŞAMAK İSTEDİĞİ BİR ÜLKE İNŞA ETMELİYİZ"

"Ne yazık ki, Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu bayramda, gençlerimiz ülkeyi terk etmek istiyor." diyen Müjdeci, şöyle devam etti: "19 Mayıs'tan ilham alacaksak eğer, gençlerin kaçmak yerine dünyanın her yerinden insanların yaşamak istediği bir ülke inşa etmek en büyük görevimiz olmalı. Tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

"HAYATINDAN MEMNUN OLMAYAN ÇOCUKLARIN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKEYİZ"

Gençlerin ihtiyaç duyduğu şeylerin gözden kaçırıldığını belirten Müjdeci, "Ülkeyi yöneten zihniyet aldığı kararlar ile kazanımlarımızı hızla tüketiyor. Bugün gelinen noktada, AİHM'in ifade özgürlüğü ihlali kararlarında en fazla mahkum olan ülkeyiz. UNICEF raporuna göre, hayatından memnun olmayan çocukların oranının en yüksek olduğu ülkeyiz. 12 yıllık eğitime rağmen, Avrupa'da İngilizce yeterlilik oranı en düşük 2'nci ülkeyiz. İnternet hızında dünyada 117, Avrupa'da sonuncuyuz.

"TÜM İYİ İSTATİSTİKLERDE SONLARDAYIZ"

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi sonuçlarına göre; Türkiye 145 ülke içinde 130. sırada. Koronavirüs salgını döneminde vatandaşlarına en az destek veren 2 ülkeden birisiyiz. Türkiye eğitim için kullanabileceği bilgisayarı olan öğrenciler sıralamasında 77 ülke içinde 64'üncü. Son 10 yılda özgürlüklerin en çok gerilediği 2'nci ülkeyiz. En kısa tabirle dünyada ne kadar iyi bir istatistik varsa sonlarda yer alıyor veya hızla son sıralara doğru ilerliyoruz. Gençlerimiz neden mutsuz? diye soruyorlar. Bu tabloda kim mutlu olabilir?" ifadelerini kullandı.

"BURUKLUK YAŞIYORUZ"

Genç işsizliğinin hızla arttığını söyleyen Müjdeci, "TÜİK'in istatistik tutmaya başladığı tarihten bu yana, genç işsizliğinin en yüksek olduğu dönemi geçiriyoruz. Üstelik bunlar dışında ne okulda ne de işte olan ne de iş arama umudu olan milyonlarca gencimiz var. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ev gençleri oranı en yüksek ülkedir. Bağımsız araştırmalara göre bu sayı yüzde 30'u dahi aşmış durumda. Birileri beka sorunu, beka sorunu diye düşman araya dursun. Bu ülkenin en büyük beka sorunu, geleceğe dair artık umut beslemeyen gençlerdir. Dünyanın geri kalanında gençler bilime, eğitime, kültüre, teknolojiye yön verirken, biz onlara geçimini sağlayabilecek bir iş dahi bulamıyoruz. Geçimini annesinden babasından aldığı harçlıklarla sağlayan gençlerimizin burukluğunu yaşıyoruz." dedi.

"MÜLAKATI VE YÖK'Ü KALDIRACAĞIZ"

Mülakatı ve YÖK'ü kaldıracaklarını dile getiren Müjdeci, "Torpil olmadığı için adam bulamadığı için sınavlarda çok yüksek puan aldığı halde işe giremeyen nice gencimiz var. Adam kayırmaya bir kılıf olarak kullanılan kamudaki mülakat sistemini kaldıracağız. Tüm üniversitelerin YÖK'e bağlı olması akademik özgürlüklerinin sınırlandırılmasına neden oluyor. Üniversitelerin idari ve bilimsel olarak tamamen özerk olması, rektör seçimlerini bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmesi için YÖK'ü kaldıracağız. Üniversite sınavlarının yılda 1 kere yapılması, gençlerin emeğinin bir anda heba olabilmesinin önünü açıyor.

"GENÇLERİMİZİ SINAV KAYGISI İLE BOĞMAKTAN KURTARMALIYIZ"

Bu sınavların yılda birkaç kere yapılmasının önünü açacağız. Sınav kaygıları ile gençlerimizi boğmaktan kurtarmalıyız. Ezberci sistem yerine, öğrenmeyi ve düşünmeyi öğreten bir sistemine ihtiyacımız var. Genç girişimciliği bizim en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri. Gençlere girişimciliğini öğretecek ve kendi işlerini kurmak için her türlü desteği sağlayacağız. Şunu ifade etmek gerekir ki, yaşananlar kesinlikle bu ülkenin kaderi değil. Hukukun üstünlüğü ile kural bazlı bir sistem oluşturacak ve işi ehline vereceksiniz. Aldığınız her kararı istişare ile alacaksınız. Aslında bu kadar basit." sözlerine yer verdi.