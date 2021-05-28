Dev tüneller yakın tarihte ulaşıma açılacak
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Dev tüneller yakın tarihte ulaşıma açılacak

Dev tüneller yakın tarihte ulaşıma açılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Bartın'da inşa edilen dev tüneller ve viyadükler yakın tarihte hizmete alınacak.

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Bartın'da inşa edilen dev tüneller ve viyadükler yakın tarihte hizmete alınacak. Keskin virajları ve dik rampaları nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşatan, ölümcül kazalara da davetiye çıkaran tek şeritli mevcut yol ağı ise sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.

Karadeniz Sahil Yolunun Bartın - Kastamonu güzergahında yer alan ve daha önceki yıllarda yapımı tamamlanarak hizmete sunulan 1100 metre uzunluğundaki T-1 tünelinin ardından 1600 metre uzunluğundaki T-2 ve 2350 metre uzunluğundaki T-3 tünellerinde de sona yaklaşıldı.

Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı, gidiş-geliş çip tüp, çift şeritli T-2 ve T-3 tünellerinin Haziran ayında ulaşıma açılması bekleniyor. Aynı güzergahın devamında yer alan 4600 metre uzunluğundaki T-4 ve 3100 metre uzunluğundaki T-5 tünellerinde ise çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Toplam uzunluğu 27 kilometreyi bulan tüneller, viyadükler ve duble yol ağları ile bölgede ulaşım daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde sağlanacak. 1,5 saatlik mesafe ise 25-30 dakikaya düşecek. Keskin virajları, dik rampaları nedeniyle yağışlı havalar ve kış koşullarında ulaşımda büyük zorluklar yaşatan, ölümcül kazalara da davetiye çıkaran tek şeritli mevcut yol ağı ise sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.

Yakın tarihte hizmete sunulacak olan yeni tüneller ve yol ağlarıyla beraber bölgede başta deniz ve doğa turizminin gelişmesi, tarım faaliyet yelpazesinin genişlemesi, sanayi alanları ile birlikte istihdam oluşturacak yeni yatırımların çoğalması bekleniyor.

30 yıl boyunca bölgede kamyonculuk yaptığını ve yollar nedeniyle çok sıkıntılar çektiklerini söyleyen bölge sakinlerinden Sefer Demir, "Yeni yolumuz yapıldı. Ama önceden çok sıkıntı çektik eski yollarda. Yaklaşık 1968 yılında yapıldı. Benim kamyonculuk yıllarım oldu 30 yıl kadar. Çok sıkıntı çektik. Allah razı olsun şimdi yeni yolumuz açıldığı zaman bu yol çalışacak. Turizme de çok katkısı olacak. Bartın Cide arası devamı da var bu yolun. Yaklaşık 3 tane tünelimiz şu anda hazır. En yakın zamanda açılış olacak inşallah. Bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızı, Ulaştırma Bakanımızı hepsini bekliyoruz buraya. Hayırlısıyla çok iyi olacak milletimiz için vatanımız için" şeklinde konuştu. - BARTIN

Dev tüneller yakın tarihte ulaşıma açılacak
Dev tüneller yakın tarihte ulaşıma açılacak
Dev tüneller yakın tarihte ulaşıma açılacak
Dev tüneller yakın tarihte ulaşıma açılacak
Dev tüneller yakın tarihte ulaşıma açılacak
Dev tüneller yakın tarihte ulaşıma açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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