Dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor
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Dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor

Dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çorum'da, Kurban Bayramı öncesi satışı yapılan 1.65 tonluk "simental" cinsi dev dana, görenleri şaşkına çeviriyor.

Çorum'da, Kurban Bayramı öncesi satışı yapılan 1.65 tonluk "simental" cinsi dev dana, görenleri şaşkına çeviriyor.

Kurban Bayramına az bir süre kala satışa çıkarılan kurbanlıklar, alıcılarını bulmaya başladı.

Çorum'da bir çiftlikte yetiştirilen ve 1.65 ton ağırlığına ulaşan ve "Buğra" adı verilen dev kurbanlık, görenleri de adeta kendisine hayran bırakıyor. 3.5 yaşındaki kurbanlığa hem çiftlik sahibi hem de çalışanları özel olarak ilgilenerek bakımını yapıyor.

İşletme sahiplerinden Okan Bek, kurbanlığın simental ırkı ve 3.5 yaşında olduğunu belirterek, "Çiftliğe geldiğinde 1 yaşındaydı. Bizim de ilgimizi çeken ciddi bir gelişme gösteren hayvandı" dedi.

Ziraat mühendisi olduğunu dile getiren Bek, "Çiftliğimizde kendi yemimizi kendimiz yapıyoruz. Özel yemlerle ve özel formüllerle belediğimiz bu hayvan şu anda bin 650 kilo. Kurbanlığımızı Çorumlu bir iş adamımıza sattık. Özel bir yapısı ve ciddi gelişmesi var. Bu hayvanı herkesin görmesini istedik. Bizim çiftliğimiz içinde güzel emeklerimizin karşılığını veren bir hayvan oldu. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kurbanı kabul olsun" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor
Dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor
Dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor
Dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor
Dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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