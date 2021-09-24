İNEGÖL, BURSA (İHA) - Dev domates görenleri şaşırtıyor

Lise müdürü yetiştirdi.. 1 kilo 100 gram ağırlığında

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Halil İnalçık Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Cavit Yakşi, Pandemide hobi bahçesinde ağırlığı 1 kilo 100 gram domates yetiştirdi.

İnegöl'ün Halil İnalçık Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Cavit Yakşi, kırsal Elmaçayır mahallesindeki hobi bahçesinde domates ekti. Aylar sonra hasada başlayan Yakşi, domateslerden birini görünce şaşırdı. Domateslerden birinin oldukça büyük olduğunu fark etti. Domatesi tartan Yakşi, 1 kilo 100 gram ağırlığında olduğunu görünce şaşırdı.

Hobi olarak domates yetiştirdiğini söyleyen Yakşi, "Tohumlarını Konya da ikamet eden hocam gönderdi. Tarlamıza ektik. Hasat sırasında böyle büyük bir ürün görünce şaşırdım. Ağırlığı 1 kilo 100 gram. Oldukça büyük" dedi.