Dev banka anketten çıkan sonuçları paylaştı! İşte yatırımcıları en çok endişelendiren konu

Almanya'nın en büyük bankaları arasında yer alan Deutsche Bank tarafından gerçekleştirilen çevre, sosyal ve yönetişim (ESG) yatırımcıları anketinde yatırımcıların yüzde 47 ile en fazla çevre sorunlarına önem verdiği ortaya çıktı.

Dünya ekonomisine yön veren unsurlardan biri olan yatırımlarla ilgili hem ülkelerden hem de şirketlerden çeşitli adımlar geliyor. Ülkeler yatırımcıları kendi topraklarına çekmenin hesaplarını yaparken, şirketler de hisse satma yöntemiyle güçlerine güç katma arayışına giriyor.

SON DÖNEMDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Ancak son dönemde artan çevre sorunlarının, yatırımcıları endişelendirdiği bildirildi. Deutsche Bank'ın yüksek gelirli özel bankacılık müşterileri arasında gerçekleştirdiği çevre, sosyal ve yönetişim (ESG) yatırımcıları anketine göre, yatırımcıların yüzde 47'si en fazla çevre sorunlarına önem verirken, yüzde 27'si yönetişim ve yüzde 26'sı ise sosyal faktörlerin en önemli sorun olduğunu düşünüyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ BÜYÜK SORUN OLARAK GÖRÜYORLAR

En fazla çevre sorunlarına önem veren yatırımcıların yüzde 46'sı öncelikli sorunun iklim değişikliği olduğunu düşünürken, yüzde 21'i arazi bozulmasının, yüzde 16'sı okyanus kirliliğinin ve yüzde 11'i de bioçeşitlilik kaybının en önemli sorun olduğunu belirtiyor.

YÜZDE 75'İ POZİTİF DEĞİŞİMDEN YANA

Deutsche Bank'ın anketine dünya çapından 2 bin 130 müşteri katılırken, bunların yüzde 58'i 50 yaş üstü, yüzde 32'si 41-55 yaş arası ve yüzde 9'u ise 26-40 yaş aralığında bulunuyor. Ankete katılan müşterilerin yüzde 73'lük kısmını erkekler oluştururken yüzde 24'lük bölümü kadınlardan oluşuyor. Katılımcıların yüzde 75'i ise yatırımların dünyaya pozitif bir etkisi olması gerektiğini düşünüyor.