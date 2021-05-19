Dev banka anketten çıkan sonuçları paylaştı! İşte yatırımcıları en çok endişelendiren konu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dev banka anketten çıkan sonuçları paylaştı! İşte yatırımcıları en çok endişelendiren konu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Almanya'nın en büyük bankaları arasında yer alan Deutsche Bank tarafından gerçekleştirilen çevre, sosyal ve yönetişim (ESG) yatırımcıları anketinde yatırımcıların yüzde 47 ile en fazla çevre sorunlarına önem verdiği ortaya çıktı.

Dünya ekonomisine yön veren unsurlardan biri olan yatırımlarla ilgili hem ülkelerden hem de şirketlerden çeşitli adımlar geliyor. Ülkeler yatırımcıları kendi topraklarına çekmenin hesaplarını yaparken, şirketler de hisse satma yöntemiyle güçlerine güç katma arayışına giriyor.

SON DÖNEMDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Ancak son dönemde artan çevre sorunlarının, yatırımcıları endişelendirdiği bildirildi. Deutsche Bank'ın yüksek gelirli özel bankacılık müşterileri arasında gerçekleştirdiği çevre, sosyal ve yönetişim (ESG) yatırımcıları anketine göre, yatırımcıların yüzde 47'si en fazla çevre sorunlarına önem verirken, yüzde 27'si yönetişim ve yüzde 26'sı ise sosyal faktörlerin en önemli sorun olduğunu düşünüyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ BÜYÜK SORUN OLARAK GÖRÜYORLAR

En fazla çevre sorunlarına önem veren yatırımcıların yüzde 46'sı öncelikli sorunun iklim değişikliği olduğunu düşünürken, yüzde 21'i arazi bozulmasının, yüzde 16'sı okyanus kirliliğinin ve yüzde 11'i de bioçeşitlilik kaybının en önemli sorun olduğunu belirtiyor.

YÜZDE 75'İ POZİTİF DEĞİŞİMDEN YANA

Deutsche Bank'ın anketine dünya çapından 2 bin 130 müşteri katılırken, bunların yüzde 58'i 50 yaş üstü, yüzde 32'si 41-55 yaş arası ve yüzde 9'u ise 26-40 yaş aralığında bulunuyor. Ankete katılan müşterilerin yüzde 73'lük kısmını erkekler oluştururken yüzde 24'lük bölümü kadınlardan oluşuyor. Katılımcıların yüzde 75'i ise yatırımların dünyaya pozitif bir etkisi olması gerektiğini düşünüyor.

Dev banka anketten çıkan sonuçları paylaştı! İşte yatırımcıları en çok endişelendiren konu
Fitch, otomotiv sektöründeki çip kriziyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı: Araç alacaklara kötü haber
Fitch, otomotiv sektöründeki çip kriziyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı: Araç alacaklara kötü haber
9 milyar dolarlık dev satın almada son pürüzler kaldı
9 milyar dolarlık dev satın almada son pürüzler kaldı
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Burak Sergen Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dev banka anketten çıkan sonuçları paylaştı! İşte yatırımcıları en çok endişelendiren konu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 00:56:04. #1.15#

title