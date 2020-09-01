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Detoksfit'ten 15 milyon liralık yatırım

Şampiyon Türk sporcu Doğan Can Polat, kurucusu olduğu Detoksfit'in, Kocaeli ve İzmir'de 15 milyon TL'lik yatırım yapacağını açıkladı.

Detoksfit'ten 15 milyon liralık yatırım
01.09.2020 10:38 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:41

Şampiyon Türk sporcu Doğan Can PPolat, kurucusu olduğu Detoksfit'in, Kocaeli ve İzmir'de 15 milyon TL'lik yatırım yapacağını açıkladı.

2017 yılında Türkiye klasik vücut geliştirme şampiyonu ve 2018 yılında da Balkan şampiyonu olan Doğan Can Polat, kurucusu olduğu Detoksfit markasının yeni yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bitkilerin insan sağlığına olumlu etkilerinin ortaya çıkarılması hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Polat, önümüzdeki yıllarda atılacak adımlar ve yeni yatırımlara yönelik, "2020 yılının ilk çeyreğinden başlayarak günümüze kadar devam eden salgın etkisi tüm sektörleri olduğu gibi sağlık alanında hizmet veren girişimleri de olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz yıl planlamamıza rağmen 2020 yılı başında hayata geçirdiğimiz firmamızın yatırımında genişleme yönündeki vizyonumuzda da bir nebze gecikme yaşandı. Ancak pandemiye rağmen hedeflerimizden hiç şaşmadan yeni yatırımlar için planlarımızı yaptık. İlk olarak Kocaeli'de, ardından da İzmir'de iki yeni yatırımımız olacak. Yaklaşık 15 milyon TL'yi bulan yatırımların ardından global pazara da açılmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin gıda, sağlık ve tarım alanında hak ettiği yerde olmadığının altını çizen Polat, Türkiye'nin gıda sağlığı ve tarım alanında önünün açılmasıyla ilerlemenin daha hızlı ve güçlü olduğunu vurguladı. Hükümetin son yıllarda organik milli tohum projelerine de destek olması gerektiğini ifade eden Polat, "Türkiye, dünyanın en bereketli topraklarına sahip. Buna rağmen özellikle tarımda dışa bağımlı bir ülkeyiz. Son yıllarda organik milli tohum geliştirme çalışmalarını merak ve takdirle takip ediyoruz. Sadece tarım ürünlerinde değil, sağlık alanında da yabancı ülkelere olan bağımlılığımızı azaltıcı yeni projeler üzerinde durulmalı. Biz Detoksfit olarak ülkemiz adına üzerimize düşeni yapabilmek için araştırmalarımıza ve yeni yatırımlara devam ediyoruz. 2021 yılının ilk çeyreğinde önce Kocaeli'de, Temmuz-Ağustos aylarında da İzmir'de yeni yatırımlarımız olacak. Pandemi etkisinin o zamana kadar etkisini yitireceğine ve sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın normale döneceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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