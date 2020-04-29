Destici'den, koronavirüsle mücadelede 'rehavet' uyarısı
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Destici'den, koronavirüsle mücadelede 'rehavet' uyarısı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs salgınının seyriyle ilgili istatistiklerin iyi görünmesinin, uyulması gereken kurallar konusunda rehavete sürüklememesi gerektiğini söyledi.

Destici'den, koronavirüsle mücadelede 'rehavet' uyarısı
29.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:47

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs salgınının seyriyle ilgili istatistiklerin iyi görünmesinin, uyulması gereken kurallar konusunda rehavete sürüklememesi gerektiğini söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yazılı açıklama yaparak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'a telefon hakkı verilmesini eleştiren Destici, "Adaletin kılıcı olan hakimlerimizce 20 yıl önce kalemi kırılan cani, bebek katili Öcalan önce yağlı urgandan kurtarıldı. Şimdi de normal hayata mı döndürülmeye çalışılıyor? Alıştıra alıştıra, kurbağa haşlamasına mı tabi tutulacak bu millet. Cümle alem bilsin ki, bu Necip Türk Milleti bunu kabul etmez. Eğer ortada bir hesap varsa, herkes hesabını buna göre yapsın" dedi.

'ERMENİ İDDİALARININ HİÇBİR GERÇEĞİ YOKTUR'Ermeni iddialarının hiçbir tarihi, hukuki ve siyasi gerçekliğinin olmadığını söyleyen Destici, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan'da, asılsız soykırım iddialarıyla karalanmaya, zor duruma düşürülmeye, çembere alınmaya çalışılıyoruz. Türkiye'nin maruz kaldığı Ermeni iddialarının hiçbir tarihi, hukuki, siyasi gerçekliği yoktur. Ermeniler, bugün, dünya üzerinde, kimlikleri, dinleri ve dilleriyle var olmalarını, Türklere borçludurlar" ifadesini kullandı.'VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEYE DEVAM EDİYORLAR'Yaşanan salgın sonrası, dünyayı ve Türkiye'yi her alanda yeni ve alışık olmayan sorunların beklediğini ifade eden Destici, "Maalesef her kriz döneminde olduğu gibi haksız kazanç sağlamaya çalışanlar, bu dönemde de vatandaşlarımızı mağdur etmeye devam ediyorlar. Bu dönemde, denetimlerin ve tedbirlerin mümkün olduğu ölçüde artırılmasının önemine dikkat çekmek istiyorum. Stajları yarım kalan, burs alamayıp kredi kullanan öğrencilerimizin mağdur olmamaları için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Yine, kısa çalışma ödeneğinin ve ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen desteklerin asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini ve bununla ilgili talepleri de ilgililerle paylaşmak istiyorum" dedi.'TARİHİMİZİN EN ZOR DÖNEMLERİNDEN GEÇİYORUZ'

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizen Destici, "Ülkemizde, salgının seyriyle ilgili istatistiklerin diğer ülkelere göre daha iyi görünmesi ve düşme eğilimine girmesi, yaşadığımız facianın büyüklüğünü idrak etme ve uymamız gereken kurallar konusunda bizi rehavete sürüklememeli. Tedbirlere, devletin, hepimizin sağlığı için aldığı kararlara harfiyen uymalı, fedakarlıkla görev yapan kamu görevlilerine yardımcı olmalıyız. Bu vesileyle tekrar, insanüstü bir gayretle, çalışan değerli sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve diğer kamu görevlilerimize şahsım, camiamız ve milletimiz adına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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