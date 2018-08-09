Derik'te Öğrenciler Yaz Tatilini Sporla Geçiriyor

MARDİN'in Derik ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Belediye ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 8 branşta açılan kurslara katılan toplam bin 248 öğrenci, yaz tatilini spor yaparak geçiriyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Dursun, çocukların fiziksel, ruhsal ve zihinsel açıdan dengeli yetiştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Derik ilçesinde uzun yaz tatili boyunca çocukların sportif aktivitelere katılmasını sağlamak amacıyla başlatılan kurslara öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü, Belediye ve Derik Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile yaz etkinlikleri çerçevesinde çocuklara yönelik voleybol, yüzme, badminton, futbol, basketbol, kickbox, muay thai, wushu olmak üzere toplam 8 branşta, antrenörler eşliğinde eğitim veriliyor.

Derik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Dursun, çocukların fiziksel, ruhsal ve zihinsel açıdan dengeli yetiştirilmesini amaçladıklarını belirterek, "Aynı zamanda boş zamanlarını değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları ve arkadaşlarıyla iletişim kurmalarının yanı sıra, takım ruhu, sosyalleşme ve paylaşma gibi yönlerini de geliştirerek, okula ve hayata da daha iyi adapte olacaklar. Yaz aylarında çocuklarımızın boş zamanlarını iyi değerlendirebilmek amacıyla 8 branştan spor merkezleri veya spor kursları adı altında kurslarımızı ve faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bin 248 öğrencimiz kurslara katılıyor. Bu yaz aylarında, hem köyde, hem merkezde taşıma yaparak yaptığımız bir faaliyet. 8 uzman antrenör tarafından yürütülen bu çalışmamız, yaz aylarında çocuklarımızın 2017-2018 eğitim-öğretim yılında çocukların sürekli eğitim alanında beyinlerinin dolmasıyla birlikte çocuklar, deşarj olmak için yaz spor kurslarımıza devam etmektedir" dedi.

Kursa katılan Yezda Subatan (11), kursta çok eğlendiğini ifade ederek, "Spor salonunda Badminton öğreniyorum, çok eğleniyoruz. Evde televizyon izleyeceğime, evde yatıp, kalkacağıma, burada Badminton oynuyoruz. Spor salonu ve bu kurslar olmasaydı, belki de bu sporun ne olduğunu bilmez, oynamazdık" diye konuştu.

Aynı spor dalında kursa katılan Sultan Aktaş (12) da, "Bu imkanlar sağlanmamış olsaydı, şu an televizyon izlemiş olacaktık, sağlıklı bir yaşamımız olmayacaktı. Burası çok güzel, eğleniyoruz. Günün iki saatini burada geçiriyoruz. Koşuyoruz, Badminton sporunu öğreniyoruz. Sporu seviyorum ve burada olmaktan çok memnunum" dedi.

- Mardin