Derik'te Bir Camiye İlk Kez Kadın İsmi Verildi

MARDİN'in Derik ilçesinde bulunan Yukarı Mezarlık Camisi'nin ismi değiştirilerek, onarıma katkıda bulunan CHP İstanbul 21'inci Dönem Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın annesi Hacı Bedia Ayaydın'ın adı verildi. İlçede bir camiye ilk kez bir kadınının adının verildiği belirtildi.

Merkezde 14, köylerde de 92 olmak üzere toplam 106 caminin bulunduğu 20 bin nüfuslu Derik ilçesinde, Cevizpınar Mahallesi'nde 1983 yılında, 843 metrekare alan üzerinde kurulan, 200 kişi kapasiteli Yukarı Mezarlık Camisi onarıldı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyeleri ve CHP İstanbul 21'inci Dönem Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın onarıma destek verdi. Derikli Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın annesi Hacı Bedia Ayaydın'ın adı, camiye verildi.

Cevizpınar Mahalle Muhtarı Cahit Çağur, onarımı yapılan caminin mahalleye hem ibadet hem de taziye hizmeti verdiğini belirterek, "Cami, hem ibadet hem de taziye evi olarak bütün mahalleye hizmet vermektedir ve herkesin ortak malıdır. Cami 1983 yılında mahalle sakinlerince yapıldı. Camimizin tadilatını yapan Prof. Dr. Aydın Ayaydın Bey'e teşekkür ederiz. Camiye, tadilatı üstlenen Aydın Ayaydın'ın annesi Haci Bedia Ayaydın ismini verdik. Yani camimizin ismini değiştirdik" dedi.

Haci Bedia Ayaydın Cami adına dernek kurduklarını belirten mahalle sakinlerinden Muhittin Ecer, onarımda emeği geçenlere teşekkür etti. Haci Bedia Ayaydın Cami İmam Hatibi Abdulhekim Yağdı da cami onarımını üstlenen iş adamlarına teşekkür ederek, "Camiimize sahip çıkan tüm hayırsever işadamlarımızdan Allah razı olsun. Camiye katkıda bulunan başta Aydın Ayaydın olmak üzere, değerli MÜSİAD üyelerine de gönülden teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah" diye konuştu.

- Mardin