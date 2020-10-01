Derbide sahaya atılan paraşütlü meşale nedeniyle 7 şüpheli gözaltına alındı
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Derbide sahaya atılan paraşütlü meşale nedeniyle 7 şüpheli gözaltına alındı

01.10.2020 10:21 | Son Güncelleme: 01.10.2020 10:34

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya paraşütlü meşale atılması olayı ve sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlarla ilgili toplam yedi şüpheli gözaltına alındı.

Süper Lig'in üçüncü haftasında yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Takvim Gazetesi'nden Emir Somer'in haberi şu şekilde...

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Türk Telekom Stadı'nın dışından atılan ve sahaya düşerek karşılaşmanın durmasına yol açan "Paraşütlü Meşale" nedeniyle ve sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle Galatasaray taraftarı oldukları iddia edilen toplamda yedi kişi gözaltına alındı.

Derbide sahaya atılan paraşütlü meşale nedeniyle 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Polisi'nin stadın çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu Spor Şube Polisleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayın ardından maçın hakemi Ali Palabıyık karşılaşmayı durdurmuş, meşale sahanın dışına alındıktan sonra ise mücadele devam etmişti.

(Takvim)

Derbide sahaya atılan paraşütlü meşale nedeniyle 7 şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları (1)
MARDİNLİ: moruklara bak dışarıdan atıyorlar. :D
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