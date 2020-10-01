Derbide sahaya atılan paraşütlü meşale nedeniyle 7 şüpheli gözaltına alındı

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya paraşütlü meşale atılması olayı ve sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlarla ilgili toplam yedi şüpheli gözaltına alındı.