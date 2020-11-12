Depremin "yarım" bıraktığı bedeniyle hayata tutundu
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Depremin "yarım" bıraktığı bedeniyle hayata tutundu

12.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:09
Depremin

Düzce'de, 12 Kasım 1999 Depremi'nde enkaz altında kalarak bir bacağını kaybeden 71 yaşındaki Musa Çarıkçıoğlu, yaşadığı acıları unutamasa da protez bacağıyla hayata sımsıkı bağlandı.

Düzce'de, 12 Kasım 1999 Depremi'nde enkaz altında kalarak bir bacağını kaybeden 71 yaşındaki Musa Çarıkçıoğlu, yaşadığı acıları unutamasa da protez bacağıyla hayata sımsıkı bağlandı.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde yıkılan 5 katlı binanın enkazında kalan Çarıkçıoğlu, 4 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Emekli inşaat ustası Çarıkçıoğlu, kıraathanede yakalandığı depremde, altında kaldığı enkazda bacağının üzerine düşen beton parçasını kendi imkanlarıyla kaldırdı.

Enkazda 3 kişinin hayatını kaybetmesine şahit olan Çarıkçıoğlu, kendisinin mahsur kaldığı bölgede kiriş altında bulunan bir kişiyi yaralı olmasına rağmen kurtarmayı başardı.

Enkaz altından çıktıktan sonra hastaneye kaldırılan Çarıkçıoğlu, bir bacağını kaybetse de hayata sarılmaktan vazgeçmedi.

Depremin ardından eşiyle köyünde yaptırdığı tek katlı eve yerleşen Çarıkçıoğlu, bahçe işleriyle uğraşarak yaşamını sürdürüyor.

"Bina adeta yerinden oynadı"

Musa Çarıkçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem günü yatsı namazını kılıp camiden çıktığını ve 5 katlı binanın alt katında bulunan kıraathaneye gittiğini söyledi.

Çay içerken birden bir gürültü duyduğunu ve binanın adeta yerinden oynadığını anlatan Çarıkçıoğlu, "Bina yukarı kalktı, yere vurdu. O akşam maç da vardı. Kapı kilitlendi. Cama sandalyeyi vurduğumu biliyorum. Orada benim başıma bir şey vurdu, düştüm. Düştükten sonra kiriş diz kapağıma geldi. Göçük altında 4 saat kaldım ama hiç kendimi kaybetmedim." diye konuştu.

Çarıkçıoğlu, depremin büyük yıkıma yol açtığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Enkazda yalnız kaldım. Dışarıda birileri vardı ama içeriye giremiyorlardı. Onlardan malzeme istedim, murç getirdiler. Kendi kendime çıktım oradan. Genç bir çocuk vardı, 'Ağabey seni kurtaracağım.' dedi. Bir çekiç ile bir murç getirdi. İnşaatçıyım, kirişe birçok noktasından vurunca dağıldı. 5 santimetre alabilseydim bacağıma bir şey olmuyordu ama Cenab-ı Allah yazmış. Aynı binada 3 kişi hayatını kaybetti. Onlar da kirişin altında kaldı. Onların hayatını kaybetmelerine şahitlik ettim. Yanımda bir genç vardı, o halde onu oradan çektim kurtardım."

Göçük altından çıktıktan sonra bilincini hiç kaybetmediğini ve bacağının kesilmesi için onayı kendisinin verdiğini belirten Çarıkçıoğlu, "Kirişin altından kurtulduktan sonra beni hastaneye getirdiler. Oradan da İstanbul Organ Bağışı Hastanesinde bacağımı ayağımı kestiler. Allah'a bin şükür. Ellerim, gözlerim sağlam. Elim sağlam olmasa gözlerim görmese ne yapardım? Bugünlerimize şükürler olsun. Allah o günleri bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Çarıkçıoğlu, yaşadıkları acıları unutamadıklarını ifade ederek, hastanedeki tedavinin ardından takılan protez bacağıyla hayata tutunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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