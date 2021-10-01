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Deprem konutlarında "teslim" müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Deprem konutlarında

Malatya'da 2020 yılında yaşanan depremin Malatya'da oluşturduğu hasar boyutu, deprem sonrası yapılan çalışmalar, afet konutlarının son durumu ele alındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da 2020 yılında yaşanan depremin Malatya'da oluşturduğu hasar boyutu, deprem sonrası yapılan çalışmalar, afet konutlarının son durumu ele alındı. Afad Başkanı Yunus Sezer, deprem konutlarının vatandaşlara en kısa sürede teslim edilmesi talimatını verdi.

10 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına atanan Vali Yunus Sezer, 2020 yılında yaşanan deprem sonrası yapılan çalışmaları incelemek amacıyla Malatya'ya geldi. Kale ilçesinde, Malatya Vali Vekili Mustafa Şahin, İlçe Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve ilgili daire amirleri tarafından karşılanan AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem sonrası yapılan iyileştirme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Sezer, ilk olarak Kale ilçesi Kumluyazı Mahallesi'nde yapılan afet konutlarını akabinde Düzyol Mahallesi'ndeki afet konutlarını ziyaret etti. Sezer, burada TOKİ yetkilileri ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Sezer, yetkili personele, konutların vatandaşlara en kısa sürede teslim edilmesi talimatını verdi. Battalgazi İlçesine bağlı Bulutlu Mahallesinde inşa edilen köy kent afet konutlarını inceleyen Sezer ve Şahin burada köy evleri ve hak sahipleri için yapılan hayvan barınaklarını inceledi. Orduzu Gelincik Tepe Deprem Konutlarının ardından AFAD İl Müdürlüğünü de ziyaret eden Sezer ve Şahin, burada AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, AFAD Başkanlığı yetkilileri, AFAD İl Müdürlüğü görevlileri ile toplantı düzenledi.

Toplantıda, 2020 yılında yaşanan depremin Malatya'da oluşturduğu hasar boyutu, deprem sonrası yapılan çalışmalar, afet konutlarının son durumu ele alındı. - MALATYA

Deprem konutlarında teslim müjdesi

Deprem konutlarında teslim müjdesi

Deprem konutlarında teslim müjdesi

Deprem konutlarında teslim müjdesi

Deprem konutlarında teslim müjdesi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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