Deprem etkisi yapacak iddia! Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yerine Melo'nun hocasını getiriyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem etkisi yapacak iddia! Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yerine Melo'nun hocasını getiriyor

Haberler.com - Haberler | Spor
Deprem etkisi yapacak iddia! Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yerine Melo'nun hocasını getiriyor

Peş peşe gelen yenilgilerden sonra Sergen Yalçın'ın koltuğu sallandı, ancak devam kararı çıktı. Brezilya basını ise Palmeiras'la Libertadores'i kazanan Felipe Melo'nun hocası Abel Ferreira'nın Beşiktaş'la görüştüğünü iddia etti.

Kara Kartal'da hoca değişimi beklenmiyordu ancak Brezilya'dan gelen haber ortalığı salladı. Brezilya basınından Globo, Libertadores şampiyonu olan Abel Ferreira'nın Beşiktaş'la görüştüğünü yazdı.

Deprem etkisi yapacak iddia! Beşiktaş, Melo'nun hocası Ferreira ile görüşüyor

FENERBAHÇE'YE DE YAZILDI

Abel Ferreira, sezon başında Fenerbahçe'ye de çok fazla yazılmıştı. Brezilya basınının Ferreira'yı Beşiktaş'a yazması dikkat çekti.

Deprem etkisi yapacak iddia! Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yerine Melo'nun hocasını getiriyor

"YARIN GÖRÜŞECEĞİZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Giresunspor maçından sonra istifa sinyali vermişti. Yalçın, "Beşiktaş bizim camiamız. Yarın yönetimle görüşeceğim" ifadelerini kullanmıştı ancak 'devam' kararı çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın kötü seriye devam etmesi halinde hoca değişikliğine gitmesi sürpriz olmayacak.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Silahla dehşet saçan firari Sezer Öztürk tutuklandı, acılı aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı

Silahla dehşet saçan firari Sezer Öztürk tutuklandı, acılı aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı

 Büyük kavuşma yakın mı? Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan resmi cevap geldi

Büyük kavuşma yakın mı? Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan resmi cevap geldi

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title