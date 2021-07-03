Depolara baskın: 1 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi
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Depolara baskın: 1 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi

Depolara baskın: 1 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Seferihisar, Karabağlar ve Buca ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

İzmir'in Seferihisar, Karabağlar ve Buca ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. Konularla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Seferihisar, Karabağlar ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seferihisar İlçesi Camikebir Mahallesi ve Buca İlçesi Yeşilbağlar Mahallesinde bulunan depolarda, kaçak makaron bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adreslerdeki depolarda yaptığı aramalarda, 103 bin 680 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron sigara, 3 milyon 530 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 966 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 118 paket bandrolsüz nargile tütünü, 65 kilogram kıyılmış açık tütün, 22 bin adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı ve 86 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Öte yandan, olaylarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında, 5607 sayılı kanun gereğince yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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