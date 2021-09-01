Denizlispor yeniden kongreye gidiyor
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Denizlispor yeniden kongreye gidiyor

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Spor

- Denizlispor yeniden kongreye gidiyor Başkan Uz: "Biz yönetim olarak tekrardan adayız" Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yönetim kurulundaki istifaların ardından 17 Eylül'de yeniden kongre yapma kararı aldıklarını açıkladı.

- Denizlispor yeniden kongreye gidiyor

Başkan Uz: "Biz yönetim olarak tekrardan adayız"

DENİZLİ - Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yönetim kurulundaki istifaların ardından 17 Eylül'de yeniden kongre yapma kararı aldıklarını açıkladı. Başkan Uz, "O gün kongre kararı almış olsaydık, bu takım hiçbir oyuncuyu transfer edemeyecekti" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz basın toplantısı düzenledi. Transfer yasağının ardından 16 takviye yaptıklarını belirten Başkan Uz, "Bundan sonra artık Denizlispor'un borçları gündemimizde var. Geçmiş dönemle alakalı yorum yapmayacağımı, polemiğe girmeyeceğimi tekrar söylüyorum. Denizlispor'un borçları ile alakalı herkes ile tek tek masaya oturacağız. Ben ilk gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Arkadaşlar acele etmeyin. Bu kulüpte kimsenin borcu kalmayacak" diye konuştu.

"Biz yönetim olarak tekrardan adayız"

Geçtiğimiz aylarda daha önce 2 defa sandığa giden Denizlispor'da Başkan Uz, kulüpte 12 yöneticinin istifa etmesinin ardından 17 Eylül'de kongre kararı aldıklarını açıkladı. İstifalara saygı duyduğunu belirterek daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak istediğini vurgulayan Başkan Mehmet Uz, "İstifalarımız oldu, hepsine saygı duyuyorum. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Biz tekrardan kongre yapma kararı verdik. Biz daha büyük ve güçlü ekiple, daha güçlü yapıyla, planlamayla gelmek istiyoruz. Bunun için de kongre kararı alınması gerekiyordu ve aldık. Bu süreç 15 gün sürecek. Biz yönetim olarak tekrardan adayız. Tekrardan geleceğiz, hiç kimsenin endişesi olmasın. Demokrasi var, aday da çıkabilir. Bizden iyi yapabilecek arkadaşımız varsa biz de destekleriz. Biz kulübün önünü tıkayan insanlar olmamalıyız, kulübe zarar vermemeliyiz. Böyle bir durumda olursa saygıyla karşılamamız gerekiyor. Bizim görevimiz, ne olursa olsun transferleri yapmamız gerekiyordu. O gün kongre kararı almış olsaydık, bu takım hiçbir oyuncuyu transfer edemeyecekti. Biz transfer yasağını kaldıramayacaktık" ifadelerini kullandı.

Denizlispor yeniden kongreye gidiyor
Denizlispor yeniden kongreye gidiyor
Denizlispor yeniden kongreye gidiyor
Denizlispor yeniden kongreye gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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