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Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor

Denizlispor Uygun'la şaha kalktı

SÜPER Lig'de seyircisiz oynanan maçta evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor son 3 maçta 7 puan alarak çıkışını sürdürdü.

15.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:53
Denizlispor Uygun'la şaha kalktı

SÜPER Lig'de seyircisiz oynanan maçta evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor son 3 maçta 7 puan alarak çıkışını sürdürdü. Yeşil-siyahlılar 4 hafta önce göreve Mehmet Özdilek'in yerine göreve getirilen teknik direktör Bülent Uygun'la yeni bir sayfa açtı. Denizlispor'la çıktığı ilk maçta Kasımpaşa deplasmanından 2-0 yenik ayrılan Bülent Uygun, BTC Türk Yeni Malatyaspor, Fenerbahce ve Gençlerbirliği müsabakalarında takımı toparlayıp fark yarattı. Bu sezon özellikle iç sahada çok kötü sonuçlara imza atan Denizlispor ilk defa Atatürk Stadı'nda iki maç üst üste kazanmasını bildi. Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'ni gol yemeden yenen Ege ekibi, alt sıralardan uzaklaşıp derin bir nefes aldı. 

Gençlerbirliği karşısında çok kritik bir galibiyete imza attıklarını ifade eden Bülent Uygun, "Seyircisiz maçların tadı olmasa da koronovirüs salgınına alınan her önlemin destekçisiyiz. Allah milletimize zeval vermesin, önce sağlığımız gelir. Karşılaşmanın başından sonuna kadar en iyi şekilde mücadele etti. Kazanmayı hak ettik. Bu galibiyet camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun. Futbolcularımı kutluyorum. Her geçen hafta seviyemiz yukarılara çıkıyor. Oynadığımız pozitif futbol sonuçlara yansıdı. Daha iyi olacağız, daha çok çalışacağız" diye konuştu. Yukatel Denizlispor gelecek hafta deplasmanda zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'la kozlarını paylaşacak.

RODALLEGA SESSİZLİĞİNİ BOZDU 

Denizlispor'da Gençlerbirliği maçında 3 puanı getiren golü atan Hugo Rodallega sessizliğini bozdu. Maçın 54. dakikasında çok klas bir vuruşla ağları sarsan Kolombiyalı 8 maç sonra sevinç yaşadı. Son olarak ligin 17. haftasında 2-2 sona eren Ankaragücü müsabakasında gol atabilen Rodallega üzerindeki baskıyı da yok etti. Gol sayısını 6'ya çıkaran 34 yaşındaki forvet, Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor (2), Ankaragücü ve Gençlerbirliği maçında ağları havalandırdı. 


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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