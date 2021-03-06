SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
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SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu

06.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:41

SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyuDeniz TOKAT DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Yukatel Denizlispor'da taraftarlar, takıma moral konvoyu düzenledi.

SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu

Deniz TOKAT DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Yukatel Denizlispor'da taraftarlar, takıma moral konvoyu düzenledi. Meşaleler yakan taraftarlar, marşlar eşliğinde takımlarını maça uğurladı.

Yukatel Denizlisporlu taraftarlar saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesi, kulüp tesislerinde bir araya geldi. Burada meşaleler yakan coşkulu kalabalık, takımlarına maç öncesi moral vermek için sloganlar attı.

Denizlisporlu futbolcular, marşlar eşliğinde takım otobüsüne binerken, taraftarlarda konvoy düzenledi. Kulüp tesislerinden başlayan ve yaklaşık 50 araçtan oluşan konvoy, takım otobüsüyle birlikte Denizli Atatürk Stadı önüne kadar geldi.

Denizlispor taraftar gruplarından Kara Ordu'nun Başkanı Murat Akar, kritik Yeni Malatyaspor maçı öncesi takımlarına destek vermek için konvoy düzenlediklerini söyledi. Takımlarını stada kadar uğurladıklarını ifade eden Akar, Yeni Malatyaspor maçı bizim için çok önemli. Bugün yaklaşık 100 taraftar buradayız. Futbolcularımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Güzel bir atmosfer oluşturduk. Yeni Malatyaspor maçını kazanmak istiyoruz. Takımımıza sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz dedi.

Taraftarlardan Mustafa Kadir Can ise takımlarının ligde kalacağına inandığını belirterek Denizlispor'a destek olmak için buradayız. Onlara bir nebze olsa da moral vermek istedik. Bu takım yıllar sonra Süper Lig'e çıktı. Bu maçı kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyoruz diye konuştu.

SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu
SPOR Denizlispor taraftarından takımlarına moral konvoyu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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