Denizlispor'da kötü gidişat sürüyor
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Denizlispor'da kötü gidişat sürüyor

Denizlispor'da kötü gidişat sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de sezon öncesi aylarca sıkıntılı dönemler yaşayıp sezona evinde Bandırmaspor'a 2-0 yenilerek başlayan Denizlispor, hafta başında transfer yasağını kaldırdıktan sonra yaptığı yeni transferlerden 4'ü ve yeni teknik patronu Serhat Gülpınar'la çıktığı maçta da Manisa Futbol...

TFF 1'inci Lig'de sezon öncesi aylarca sıkıntılı dönemler yaşayıp sezona evinde Bandırmaspor'a 2-0 yenilerek başlayan Denizlispor, hafta başında transfer yasağını kaldırdıktan sonra yaptığı yeni transferlerden 4'ü ve yeni teknik patronu Serhat Gülpınar'la çıktığı maçta da Manisa Futbol Kulübü'ne deplasmanda penaltı golüyle teslim oldu. Oynadığı ilk 2 maçtan puansız ayrılan yeşil-siyahlı ekip, bu sezon düştüğü 1'inci Lig'e puansız başladı. Aylarca yönetim belirsizliği yaşayıp kadrosu dağılan Denizli, transfer yasağını yeni yönetimle kaldırdıktan sonra Manisa'da henüz birkaç gün önce takıma katılan takviyeleriyle ilk kez sahne aldı.

Ege ekibi, yeni transferleri Adam Stackhowiak, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar ve Okan Derici'nin ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede 79'uncu dakikada penaltıdan yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Yeni transferlerden Ogenyi Onazi ise lisansı yetişmediği için bu maçta forma giyemedi. Oynadığı iki karşılaşmada da gol atamayan Denizlispor, son sıraya yerleşti. Maç sonufutbolcularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Serhat Gülpınar, oyunun genelinde iyi ve doğru bir savunma oyunu sahaya yansıttıklarını dile getirdi. Oyuncuların hafta içinde yaptıkları çalışmaları sahada çok iyi uyguladıklarını ifade eden Gülpınar, "Önemli olan ilerisi için verdiğimiz mesajdı. Bu da bizi fazlasıyla memnun etti. 3 puanı bıraktık ama ilerisi için iyi sinyaller aldık" dedi.

 


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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