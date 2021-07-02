Denizlispor'da Çetin şaşırttı
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Denizlispor'da Çetin şaşırttı

Denizlispor'da Çetin şaşırttı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

SÜPER Lig'den düşüp geçen ay yapılan olağan seçimli genel kurulda başkan adayı bulamayan Denizlispor'da mevcut Başkan Ali Çetin, yeni bir kongre kararı almadı.

SÜPER Lig'den düşüp geçen ay yapılan olağan seçimli genel kurulda başkan adayı bulamayan Denizlispor'da mevcut Başkan Ali Çetin, yeni bir kongre kararı almadı. Çetin, kulübü kayyuma da teslim etmedi.

Yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan, 89 milyon TL'lik borç yükü ve transfer yasağı ile Süper Lig'den düşen Denizlispor'da belirsizlik ortamı sürüyor. 16 Haziran'da yapılan kongrede başkanlık için aday çıkmayan ve mevcut yönetimin göreve devam ettiği Denizlispor'da yeni sezon öncesi herhangi bir gelişmenin yaşanmaması, camiada tedirginlik yarattı. Kadrosu dağılan Ege ekibinde, mevcut Başkan Ali Çetin, seçimli genel kurulun ardından geçen sürede yeni bir kongre kararı almadı. Çetin, kulübü kayyuma da devretmedi.

Birçok takımın yeni sezon hazırlıklarına başladığı süreçte elinde yalnızca 6 oyuncusu kalan Denizlispor'da, taraftarlarda da umutsuzluk oluştu. Yeşil-siyahlı taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, yeni bir yönetim ile transfer yasağının kaldırılarak kadro oluşturulmasını talep etti. Bir sonraki genel kurula kadar görevi devam eden mevcut Başkan Çetin, daha önce yaptığı açıklamada, "Biz yönetim olarak göreve devam etmiyoruz. Denizli en büyük markasına sahip çıkacaktır. Ben bir daha aday olmayacağım. Biz yorulduk. 3 yıl aralıksız başkanlık yapmak kolay değil. Çok yıprattılar. Üzerimize çok geldiler, çok üzdüler. Gücümüz bu kadarına yetti" ifadelerini kullanmıştı.

Birçok takım antrenmanlara başlarken belirsizliğe gömülen Denizli'nin kadrosunda yalnız Veton Tusha, Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Görkem Can ve Özer Özdemir bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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