Denizlispor'da Bakalorz da gitti
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Denizlispor'da Bakalorz da gitti

Denizlispor'da Bakalorz da gitti
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

Süper Lig'de küme düşen Yukatel Denizlispor'da Alman orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz, takımdan ayrıldı.

Süper Lig'de küme düşen Yukatel Denizlispor'da Alman orta saha oyuncusu Marvin Bakalorz, takımdan ayrıldı. Sözleşmesi 2022 yılında sona eren deneyimli futbolcu, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle mukavelesini tek taraflı olarak feshetti. Alman oyuncunun eşyalarını toplayıp kentten ayrıldığı öğrenildi. Bu sezon yeşil-siyahlılarla 31 maça çıkan Bakalorz, 1 gol atıp, 1 de asist yaptı. 

Bakalorz'la birlikte sezonun tamamlanmasıyla birlikte takımdan ayrılan oyuncuların sayısı da 15'e yükseldi. Denizlispor'da daha önce Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu, Sagal, Recep Niyaz ve Mesanovic kulüple yollarını ayırmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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