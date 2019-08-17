Denizlispor Başkanı Çetin: "Sürekli galip gelmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz"

17.08.2019 00:21

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna galibiyetle başlayan Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, "İnşallah bundan sonra sürekli galip olmayız ama sürekli galip olmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz."

Çetin, maçtan sonra yaptığı açıklamada, fikstür çekilmeden, 3 ay önce sezona Galatasaray maçıyla başlayacaklarını ve müsabakayı 2-0 kazanacaklarını söylediğini hatırlattı. Bunu gerçekleştirdiklerini kaydeden Çetin, şöyle konuştu:

"Allah gönlümüze göre veriyor, içimizden geçeni dışımıza vuruyoruz. Öyle bir şey oldu. Allah utandırmasın, inşallah bundan sonra sürekli galip olmayız ama sürekli galip olmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz."

"İyi başladık, inşallah iyi bitiririz"

Yukatel Denizlispor'un ve Süper Lig'de bu sezonun ilk golünü kaydeden Recep Niyaz da çok zor bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Büyük takımların ilk maç sıkıntısını çok iyi şeklide değerlendiklerini bildiren Recep Niyaz, "Buradan puan alacağımıza inanıyorduk. Bu 3 puan olduğu için ayrı sevinçliyiz. Herkes çok iyi mücadele etti. Rakibimizin 10 kişi kalması bizim işimizi kolaylaştırdı." dedi.

Recep Niyaz, tekrar döndükleri Süper Lig'e galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İyi başladık, inşallah iyi bitiririz." diye konuştu.

Sezonun ilk golü atmayı başardığının hatırlatılması üzerine Recep Niyaz, "Çok şükür bu anı yaşamak nasip oldu. Taraftarlarımız bize inanmaya devam etsinler, biz iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz." dedi.

"Ayaklarımızın yere basması gerekiyor"

Takımının ikinci golüne imza atan Hugo Rodallega ise ilk maçta aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu ancak bunu sürdürmek için çalışmaları gerektiğini söyledi. Çok büyük bir rakibe karşı 3 puan aldıklarını kaydeden Rodallega, "Çok gol de kaçırdık. Penaltı pozisyonundan sonra daha iyi oynamaya başladık. Biz kazandık ama önümüzdeki maçlarda da ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadığı için çok mutluyum. Bu sadece galibiyette olmamsı gereken bir şey, her seferinde birlik olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA