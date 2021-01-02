Denizlispor Başkan Yardımcısı Atilla: İnşallah çıkışımız devam eder

Yukatel Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, "Sağ olsunlar son dakikada da olsa maçı kopardık. En azından buradan berabere ayrılıyoruz. Çıkışımız inşallah devam eder" dedi.

Yukatel Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla deplasmanda oynadıkları ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Demir Grup Sivasspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak maçta sakatlanan Rodallega'nın son durumu hakkında bilgi veren Atilla, "Maalesef Rodallega bizi üzdü. Deplasmanda son derece çekişmeli bir maç oynadık. Rodallega'nın alnı açılmış ama aldığımız haberler iyi. Dikişten sonra haftaya yetişecek diye bekliyoruz. Ama yine de yerine giren arkadaşlar da onu aratmadılar. Sağ olsunlar son dakikalarda da olsa maçı kopardık. En azından buradan berabere ayrılıyoruz" dedi.Futbolcuların maçta istekli olduklarını söyleyen Atilla, "Yalçın hocamızın burada etkisi fazla. Ama çocuklarında isteği, emeği ve taktik değişimi var. Ama ne olursa olsun takım güzel bir takım. Ama sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyoruz. Üstüne hala sakatlıklar veriyoruz. Neredeyse orta saha da kimse kalmadı. Çıkışımız inşallah devam eder" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI