Denizlili judocu Reyhan Oğuz Avrupa 3'üncüsü
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Denizlili judocu Reyhan Oğuz Avrupa 3'üncüsü

Denizlili judocu Reyhan Oğuz Avrupa 3'üncüsü
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

DENİZLİ Büyükşehir Belediyespor'un judo takımı sporcularından Reyhan Oğuz, Hırvatistan'da katıldığı Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda 3'üncü oldu.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyespor'un judo takımı sporcularından Reyhan Oğuz, Hırvatistan'da katıldığı Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda 3'üncü oldu. Reyhan Oğuz, Ümitler Judo Milli Takımı ile birlikte Hırvatistan'ın Porec kentinde katıldığı Ümitler Avrupa Judo Kupası'ndan madalyayla döndü. Kadınlar 57 kilogramda mücadele eden sporcu, ilk maçta Bosnalı, ikinci turda Hırvat rakiplerini yendi. Çeyrek final müsabakasında yenilip repesaja kalan sporcu, bu turda art arda iki Hırvat rakibini mağlup etti. Oğuz, bronz madalya karşılaşmasında İtalyan Stefania Solina'yı yenerek üçüncülüğünü ilan etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Reyhan Oğuz'un başarısını sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Zolan paylaşımında, "Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcumuz Reyhan Oğuz, Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda zorlu rakiplerini eleyerek Avrupa üçüncüsü oldu. Denizlimize ve ülkemize bronz madalya kazandırarak bizi gururlandıran milli sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.


Denizlili judocu Reyhan Oğuz Avrupa 3'üncüsü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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